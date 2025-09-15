Ο Μαξ Φερστάπεν ανέφερε σε συνέντευξη του , ότι θέλει η Μπαρτσελόνα να παραμείνει μέρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 και μετά το 2026. Και αυτό επειδή ήδη έχουν προτείνει να γίνεται εναλλακτικά χρονιά παρά χρονια με τη Μαδρίτη.

«Πιστεύω ότι είναι σπουδαίο για την Ισπανία να έχει γκραν πρι. Εντάξει, η Μαδρίτη έρχεται στην F1, είναι υπέροχο, και είναι υπέροχο να βλέπεις τον ενθουσιασμό γι’ αυτό». F1 στη χώρα. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Βαρκελώνη είναι σημαντική.

«Είναι σημαντικό να έχουμε μια τόσο κατάλληλη πίστα με τόση ιστορία. Είναι δύο φανταστικές πόλεις και για μένα θα ήταν πολύ ωραίο αν η Βαρκελώνη παρέμενε στο ημερολόγιο.»

Ο 27χρονος εξέφρασε επίσης τον βαθύ θαυμασμό του για τον συναθλητή του, Φερνάντο Αλόνσο , 44 ετών, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται για την Aston Martin .

«Δεν έχει αυτοκίνητο που να μπορεί να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά δεν τα παρατάει ποτέ», είπε ο Φερστάπεν. «Είναι πάντα μαχητής και αυτό είναι κάτι που θαυμάζω σε αυτόν. Συνεχίζει με απόλυτο πάθος, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά».