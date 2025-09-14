Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών έπληξε σήμερα τη βόρεια Κολομβία, σύμφωνα με το Γερμανικό Επιστημονικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.
Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φέρεται να συζούσε με τρανς άτομο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, o φερόμενος ως δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή «ζούσε με έναν τρανσέξουαλ σύντροφο». Ο 31χρονος Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, δολοφονήθηκε την Τετάρτη, ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με την ένοπλη βία από […]
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε ο γραμματέας της πολιτείας με αρμοδιότητα τη δημόσια ασφάλεια. Το δυστύχημα έγινε στην εθνική οδό μεταξύ της Μέριδα και του Καμπέτσε, με συνέπεια το θάνατο των επιβατών ενός τρέιλερ, ενός αυτοκινήτου […]
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «απαράδεκτη, λυπηρή και επικίνδυνη» την διείσδυση ρωσικών drones στο πολωνικό έδαφος. «Το ζήτημα είναι αν τα drones είχαν συγκεκριμένο στόχο διεισδύοντας την Πολωνία. Αν αυτό ισχύει (…) τότε πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση», είπε προσθέτοντας ότι θα χρειασθούν ακόμη «λίγες ημέρες» για να μάθουμε περισσότερα. «Υπάρχει μία σειρά […]