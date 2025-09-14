Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών έπληξε σήμερα τη βόρεια Κολομβία, σύμφωνα με το Γερμανικό Επιστημονικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων σύμφωνα με το GFZ.