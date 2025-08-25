Η αστυνομία του Ισημερινού προχώρησε χθες, Κυριακή, στην κατάσχεση ενός μεγάλου φορτίου εκρηκτικών που είχε ως τελικό προορισμό την Κολομβία. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, τα εκρηκτικά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στη γειτονική χώρα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στην περιοχή Σαν Γκαμπριέλ, αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 3.750 κιβώτια με εκρηκτικές ύλες καθώς και 25.000 μέτρα καλωδίου πυροδότησης. Το σχετικό φορτίο μετέφεραν δύο πολίτες του Ισημερινού, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι και συνελήφθησαν επιτόπου.

Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη φονική επίθεση της περασμένης Πέμπτης, όταν φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη έξω από σχολή της πολεμικής αεροπορίας στην πόλη Κάλι —την τρίτη μεγαλύτερη της Κολομβίας— με τραγικό απολογισμό έξι νεκρούς και εξήντα τραυματίες.

Κλιμάκωση της βίας στην Κολομβία

Την ίδια ημέρα, σημειώθηκε νέα τραγωδία κοντά στη Μεδεγίν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, όπου 13 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους συμμετέχοντας σε επιχείρηση εξάλειψης καλλιεργειών κόκας. Η Κολομβία, που διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά ως μεγαλύτερη παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με το πιο έντονο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Εξέλιξη που οφείλεται στη δράση ανταρτών αλλά και εγκληματικών οργανώσεων της μαφίας που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη εκμετάλλευση μεταλλείων.

Όπως σημείωσε η αστυνομία του Ισημερινού, «εντοπίσαμε εκρηκτικά προορισμένα για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στην Κολομβία», επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Το συγκεκριμένο φορτίο, που χαρακτηρίζεται ως «μεγάλο» από τις αρχές, εντοπίστηκε μέσα σε φορτηγό στην παραθαλάσσια επαρχία Ελ Όρο, η οποία συνορεύει με το Περού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα εκρηκτικά μεταφέρονταν προς την επαρχία Κάρτσι, στα βόρεια της χώρας, στα σύνορα με την Κολομβία.