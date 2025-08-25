Οι αρχές του Ισημερινού πραγματοποίησαν μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών των τελευταίων ετών, κατάσχοντας πάνω από δέκα τόνους κοκαΐνης κατά τη διάρκεια επτά διαφορετικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν σε διεθνή ύδατα μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή του αμερικανικού λιμενικού σώματος, σηματοδοτώντας ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ισημερινού και ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει από το 2024 σκληρό “πόλεμο” κατά των εγκληματικών συμμοριών, οι οποίες κυριαρχούν στην εμπορία ναρκωτικών και φέρεται να διαθέτουν διασυνδέσεις με διεθνή καρτέλ. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ανάσχεση του οξυμένου κύματος βίας που συγκλονίζει τη χώρα.

Κύμα βίας και επικίνδυνοι δείκτες

Ο Ισημερινός βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένη εγκληματικότητα και συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του InSight Crime, το 2024 ο Ισημερινός κατέγραψε τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, με 39 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους. Το φαινόμενο αποδίδεται στην αδυναμία περιορισμού της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων και στη γενικευμένη αστάθεια που επικρατεί στη χώρα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αρχηγός της αστυνομίας στη Μάντα, Βλαντίμιρ Ακούριο, τόνισε ότι «προχωρήσαμε σε κατασχέσεις 10,3 τόνων κοκαΐνης», οι οποίες παραδόθηκαν στη δικαιοσύνη για καταστροφή. Η όλη επιχείρηση υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό του Ισημερινού και μονάδες της αμερικανικής ακτοφυλακής, που παρέδωσαν επίσης στις αρχές 18 συλληφθέντες οι οποίοι εντοπίστηκαν να μεταφέρουν τα ναρκωτικά δια θαλάσσης.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω του X (Twitter), οι συντονισμένες επιχειρήσεις διεξήχθησαν από τη 2η έως την 22η Αυγούστου στον Ειρηνικό Ωκεανό, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη δραστηριότητα των ναρκοσυμμοριών στην περιοχή.

Ο Ισημερινός σε ρόλο κόμβου διακίνησης

Ο Ισημερινός, χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία και στρατηγικής σημασίας λιμάνια στον Ειρηνικό, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό κόμβο διακίνησης κοκαΐνης προς τις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ, αλλά και της Ευρώπης.

Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου είκοσι συμμορίες επιχειρούν στη χώρα, με κύρια δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και άλλα εγκλήματα, όπως απαγωγές και εκβιασμούς.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 73% της παγκόσμιας παραγωγής κοκαΐνης διακινείται μέσω των λιμανιών του Ισημερινού, καταδεικνύοντας τη σημασία της χώρας για τα διεθνή κυκλώματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 2024, οι αρχές στο Κίτο ανακοίνωσαν ρεκόρ κατασχέσεων συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών – κυρίως κοκαΐνης – έναντι 221 τόνων το 2023.