Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι δολοφονήθηκαν από ενόπλους καθώς ψυχαγωγούνταν παίζοντας μπιλιάρδο σε μπαρ λουτρόπολης του Ισημερινού, ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Ένοπλοι εισέβαλαν στο κατάστημα κι άνοιξαν πυρ εναντίον των παρισταμένων», εξήγησαν οι εισαγγελικές αρχές μέσω X.

Εικόνες που διαδόθηκαν αμέσως μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης εικόνιζαν αιμόφυρτα άψυχα σώματα πεσμένα στο δάπεδο, ανάμεσα στα τραπέζια μπιλιάρδου του καταστήματος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματα τουφέκια εφόδου. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δυο πτώματα κατά τη διάρκεια αγρυπνίας συγγενών των θυμάτων και πολλά σημάδια από σφαίρες στα μπιλιάρδα. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής φυλασσόταν από ειδικές δυνάμεις, μετέδωσε ακόμη.

Στην επίθεση, στη λουτρόπολη Χενεράλ Βιγιαμίλ Πλάγιας, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, τραυματίστηκαν ακόμη δυο άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζανόν Βαρέλα, που προειδοποίησε πως ο απολογισμός μπορεί να είναι ακόμη πιο βαρύς. «Δυστυχώς, όταν έφθασε η αστυνομία, πολλοί άνθρωποι που χτυπήθηκαν κατά το συμβάν είχαν ήδη απομακρυνθεί από κατοίκους, ή μέλη των οικογενειών τους», εξήγησε ο αξιωματικός. «Μπορεί να έχουμε πιο πολλά θύματα».

Η νομάρχης Μαρσέλα Αγκινιάγα τόνισε πως στα θύματα συγκαταλέγεται προπονητής τοπικής σχολής ποδοσφαίρου. Η κυρία Αγκινιάγα τόνισε μέσω X πως «η βία έχει σκοπό να μας γονατίσει, να μας φιμώσει, να μας κάνει να συνηθίσουμε τη φρίκη. Αλλά δεν θα σωπάσουμε. Ούτε θα παραδοθούμε».

