Σε ένα σκηνικό ανθρωπιστικής κρίσης, χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν καθημερινά την πόλη της Γάζας, αναζητώντας καταφύγιο προς τον Νότο. Εικόνες από τους σκονισμένους δρόμους καταγράφουν το δράμα ανθρώπων που φεύγουν με όσα υπάρχοντα μπορούν να μεταφέρουν: άλλοι στοιβαγμένοι σε πρόχειρα μέσα μεταφοράς, άλλοι βαδίζοντας, με τα παιδιά ή τις αποσκευές τους στα χέρια.

Με την ένταση των ισραηλινών επιχειρήσεων να κλιμακώνεται στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, οι εντολές εκκένωσης πληθαίνουν. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι βλέπουν την κατάληψη της πόλης ως καθοριστικής σημασίας για τον έλεγχο ενός από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Οι αρχές του Ισραήλ εκτίμησαν ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να εκδιωχθούν προς το νοτιότερο τμήμα του θύλακα. Αξίζει να σημειωθεί πως, από το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, σχεδόν δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να μετακινηθούν περισσότερες από μία φορές.

Παρά τη συνεχή μετακίνηση, μεγάλος αριθμός πολιτών δεν πιστεύει ότι θα βρει ασφαλές καταφύγιο ακόμα και στη νότια Γάζα, αφού το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις και σε περιοχές που είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει ως «ανθρωπιστικές ζώνες».

Ορισμένοι δήλωσαν ότι η φυγή είναι αδύνατη λόγω των συνθηκών, ενώ άλλοι εναποθέτουν ελπίδες στους Άραβες ηγέτες, οι οποίοι συνεδριάζουν στο Κατάρ, ευελπιστώντας να ασκήσουν πιέσεις προς το Ισραήλ ώστε να αλλάξει η επιθετική στρατηγική στην πόλη της Γάζας.

Το ανθρώπινο δράμα είναι έντονο: ανάμεσα στους πρόσφυγες ένας άνδρας με ακρωτηριασμένα πόδια κινείται με πατερίτσες, ένα ζευγάρι μεταφέρει το νεογέννητό του, ενώ ένας άλλος άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο σφίγγει το παιδί του στην αγκαλιά του. Κατά μήκος του παράκτιου δρόμου στη Νουσεϊράτ, οικογένειες περπατούν εξαντλημένες, κουβαλώντας τα λιγοστά υπάρχοντά τους στο κεφάλι ή στους ώμους, ενώ άλλοι στριμώχνονται πάνω σε πρόχειρα φορτηγά.

Ο 32χρονος Μοχάμεντ Γκαζάλ, που κατάγεται από τη συνοικία Σουτζάια, περιέγραψε την κατάσταση ως «κατάσταση πανικού και ακραίου φόβου»: οι βομβαρδισμοί και οι εκρήξεις δεν σταματούν από τα ξημερώματα, με τα πυρά να είναι αδιάκοπα.

Κλιμάκωση της βίας και τραγικός απολογισμός

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τις προηγούμενες ημέρες πάνω από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, καθώς οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε τουλάχιστον τέσσερα ανατολικά προάστια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, εκτιμά ότι περίπου 68.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη μόνο τις τελευταίες ώρες.

Από τη συνοικία Τελ αλ Χάουα στο νοτιοδυτικό τμήμα, η 45χρονη Ουμ Αλάα Σαάμπαν δήλωσε ότι «οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα» και ότι «ο θόρυβος από τις εκρήξεις ήταν ασταμάτητος καθόλη τη νύχτα». Η ίδια τόνισε τον φόβο που βιώνουν οι πολίτες, ενώ τα παιδιά της ούρλιαζαν τρομαγμένα από τον ήχο των επιθέσεων.

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε «έκτακτη προειδοποίηση» προς τους κατοίκους του λιμανιού και της συνοικίας Ρίμαλ, καλώντας τους να κινηθούν άμεσα προς τον Νότο, χαρακτηρίζοντας την περιοχή ως «επικίνδυνη ζώνη μαχών». Σύμφωνα με μαρτυρίες, ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τις τελευταίες ημέρες πολλές πολυόροφες πολυκατοικίες στη Γάζα, δηλώνοντας πως επιχειρούν να πλήξουν υποδομές της Χαμάς και να μειώσουν την απειλή έναντι των στρατευμάτων.

Σήμερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίθεση σε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η Χαμάς είχε εγκαταστήσει «θέσεις παρατήρησης». Την περασμένη εβδομάδα, πέντε μαζικά κύματα αεροπορικών επιδρομών έπληξαν πάνω από 500 στόχους, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων, θέσεων αναγνώρισης και εξόδων τούνελ της Χαμάς.

Από την πλευρά της, η Χαμάς καταγγέλλει καταστροφή τουλάχιστον 1.600 οικιστικών κτιρίων και 13.000 σκηνών από τα μέσα Αυγούστου.

Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συνδυασμένες επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων σήμερα σε όλο τον θύλακα, εκ των οποίων οι 28 στη Γάζα.

Επισιτιστική κρίση και ανθρώπινες απώλειες

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω υποσιτισμού: το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τον λιμό το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός απολογισμός νεκρών από την έλλειψη τροφής ανέρχεται σε τουλάχιστον 422 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 145 παιδιά.