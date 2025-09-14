Νέα αναστάτωση δημιουργήθηκε το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου σε κατοίκους και διερχόμενους στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελόκηπους, λόγω νέας διενέργειας ελέγχων από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Τα ΤΕΕΜ προχώρησαν σε νέες έρευνες για τυχόν ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς η απειλή που είχε σταλεί νωρίτερα με email, προειδοποιούσε ότι βόμβα θα εκραγεί γύρω στις 24:00, λίγο μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Η προηγούμενη έρευνα δεν απέδωσε αποτελέσματα, ωστόσο οι ειδικοί επανήλθαν στο Shop & Go του ΑΒ Βασιλόπουλος για κάθε ενδεχόμενο.

Λόγω των ελέγχων πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας:

– Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

– Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων