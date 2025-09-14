Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στην περιοχή των Αμπελοκήπων, έπειτα από απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Σεβαστουπόλεως, η οποία έκλεισε προσωρινά, αλλά πλέον έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία, αφού δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος απέστειλε email προειδοποιώντας ότι βόμβα θα εκραγεί γύρω στις 24:00, λίγο μετά το κλείσιμο του καταστήματος.

Άμεσα στην περιοχή έφθασε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο πραγματοποίησε έρευνα για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση πιθανής απειλής, χωρίς ωστόσο να βρεθεί τίποτα.

Λόγω της κατάστασης, τέθηκαν σε εφαρμογή εκτροπές κυκλοφορίας: