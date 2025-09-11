Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον μετά από απειλή για βόμβα στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η Αστυνομία έσπευσε στο κτίριο, όπου πραγματοποιεί έρευνες, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί κάτι ύποπτο μέχρι στιγμής. Μάλιστα ενημερώθηκε το προσωπικό να εκκενώσει το κτίριο.

Η ειδοποίηση αναφέρει: «Παρακαλούμε ενημερώστε το προσωπικό σας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανταποκρίνεται σε ένα περιστατικό στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). Το προσωπικό παρακαλείται να παραμείνει μακριά από την αστυνομική δραστηριότητα».