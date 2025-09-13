Δημοσίευμα της Daily Mail αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναπτύξει στρατηγικά πυρηνικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο κόσμος «βλέπει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο να πλησιάζει» και το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να ενισχύσει το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ ενάντια σε μια ρωσική επίθεση.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτόξευσε τα αεροσκάφη Tu-22M3 σε μια νέα επίδειξη επιθετικότητας, η οποία, σύμφωνα με προειδοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγκόσμια σύγκρουση.

Πλάνα δείχνουν αεροπορικές δυνάμεις μεγάλου βεληνεκούς του Κρεμλίνου να πραγματοποιούν αεροπορική επιδρομή σε έναν «προσομοιωμένο» εχθρό, με στόχο «τη διατάραξη του συστήματος ελέγχου και την καταστροφή κρίσιμων αντικειμένων».

Τα συγκροτήματα Bastion από το ρωσικό αρχιπέλαγος της Γης του Φραγκίσκου Ιωσήφ, που βρίσκεται στον Αρκτικό Ωκεανό, έπληξαν τον στόχο στην Αρκτική με πυραύλους Onyx στο πλαίσιο άσκησης.

Αυτό συνέβη μετά την εισβολή ρωσικών επιθετικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα οποία η Πολωνία αναγκάστηκε να καταρρίψει την Τρίτη το βράδυ με τη βοήθεια των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ανατολική Φρουρά» θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες και θα περιλαμβάνουν πόρους από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από συμμάχους όπως η Γαλλία και η Γερμανία.

«Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση drones», δήλωσε ο κ. Ρούτε.

Η επιχείρηση θα ενισχύσει τη στάση του ΝΑΤΟ και θα προσθέσει ευελιξία στην προσέγγισή του, είπε.

Η ανάπτυξη πυρηνικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από τον Πούτιν αποτελεί μέρος των τετραήμερων ασκήσεων Zapad-2025, των ετήσιων ασκήσεων στην Αρκτική, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία για τη δοκιμή της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης Κρατών, της συμμαχίας μεταξύ των δύο τελευταίων χωρών.

Θεωρούνται ως πρόκληση για το ΝΑΤΟ και στις τρεις τοποθεσίες. Στις ασκήσεις, οι στρατιώτες θα εξασκηθούν επίσης στη χρήση πυρηνικών πυραύλων από τα σύνορα της Δύσης στη Λευκορωσία.

Αυτό συμβαίνει ενώ γίνονται προετοιμασίες για την ανάπτυξη του «υπερ-όπλου» της, του βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik, στη Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ Πολωνία, Λιθουανία και Λετονία, καθώς και με την Ουκρανία.

Στα ρωσο-λευκορωσικά πολεμικά παιχνίδια συμμετείχαν επίσης δώδεκα πολεμικά πλοία του Στόλου της Βαλτικής Θάλασσας του Πούτιν, τα οποία πραγματοποίησαν ασκήσεις με αεροσκάφη Su-30SM και Su-24M, καθώς και ελικόπτερα Mi-8, εναντίον ενός εικονικού εχθρού.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν μεταξύ άλλων μεγάλα αποβατικά πλοία, κορβέτες, μικρά πυραυλικά και αντιυποβρυχιακά σκάφη, ναρκαλιευτικά, πυραυλικά σκάφη και υποβρύχια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ξεχωριστά, η Ρωσία ανέπτυξε τα πλοία του Βόρειου Στόλου της στον Αρκτικό Ωκεανό, με επικεφαλής το μεγάλο αντιτορπιλικό πλοίο Severomorsk.

Η Πολωνία και οι σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε περίπου 40.000 κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία λόγω των πολεμικών ασκήσεων Zapad-2025.

Πηγή: Daily Mail