Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε το Σάββατο επιστολή στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, προτρέποντάς τα να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πρότεινε στο ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλει δασμούς 50-100% στην Κίνα, προκειμένου να αποδυναμώσει την οικονομική επιρροή της στη Ρωσία.

Αυτό ακολουθεί τις προηγούμενες απειλές του Τραμπ για κυρώσεις κατά της Μόσχας και δευτερεύουσες κυρώσεις κατά των χωρών που αγοράζουν το πετρέλαιο της, όπως οι κορυφαίοι αγοραστές Κίνα και Ινδία, εάν δεν σημειωθεί πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, αλλά δεν έχει λάβει παρόμοια μέτρα κατά της Κίνας.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ προς τη νίκη έχει υπάρξει πολύ λιγότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένους είναι σοκαριστική!

Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας. Σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να «ξεκινήσω» όποτε είστε έτοιμοι. Απλά πείτε μου πότε.

Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, να επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά και γελοίου πολέμου. Η Κίνα ασκεί ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι.

Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει αυτό και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. Τρελό!).

Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου, καθώς και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ.