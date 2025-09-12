Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του απέναντι στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, «εξαντλείται και μάλιστα γρήγορα», ενώ ταυτόχρονα άφησε να εννοηθεί πως και η ουκρανική πλευρά, δηλαδή το Κίεβο, πρέπει να είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιους συμβιβασμούς.

Μιλώντας σε εκπομπή του Fox News, ο Τραμπ ανέφερε πως εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε ρωσικές τράπεζες, καθώς και την επιβολή δασμών και άλλων μέτρων, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι πραγματικά απίστευτο. Όταν ήθελε ο Πούτιν, δεν ήθελε ο Ζελένσκι. Όταν ήθελε ο Ζελένσκι, δεν ήθελε ο Πούτιν. Τώρα ο Ζελένσκι είναι έτοιμος και ο Πούτιν παραμένει ερωτηματικό. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολύ, πολύ σκληρή στάση», τόνισε ο Τραμπ.