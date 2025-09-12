Ιστορικά κολέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ που ιδρύθηκαν πριν από τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, με σκοπό να εξυπηρετήσουν Αφροαμερικανούς φοιτητές (HBCUs), έκλεισαν την Πέμπτη 11/9/2025, αφού έλαβαν αναφορές για απειλές εναντίον τους, οι οποίες διερευνήθηκαν από τις αρχές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα Πανεπιστήμια Alabama State, Hampton, Virginia State, Southern University, το Πανεπιστήμιο Bethune-Cookman, καθώς και το A&M College, έκλεισαν τις πανεπιστημιουπόλεις τους και ακύρωσαν τα μαθήματα σήμερα Πέμπτη, ανέφεραν τα πανεπιστήμια σε ξεχωριστές ανακοινώσεις. Οι δηλώσεις των πανεπιστημίων δεν παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των αναφερόμενων απειλών. Καθώς προχωρούσε η ημέρα, τα πανεπιστήμια ήραν ορισμένους περιορισμούς και δήλωσαν, ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι μονάδες HBCU έχουν επίσης αντιμετωπίσει απειλές στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων ταυτόχρονων απειλών για βόμβες εναντίον δώδεκα τέτοιων ιδρυμάτων τον Φεβρουάριο του 2022. Με την πάροδο των ετών, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για απειλές που θέτουν εγχώριες εγκληματικές και εξτρεμιστικές ομάδες. «Οι βίαιες απειλές που διατυπώθηκαν σήμερα εναντίον αρκετών κολεγίων και πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα είναι απαράδεκτες και αποτελούν άλλη μια ένδειξη ότι η έκρηξη του μίσους είναι εκτός ελέγχου», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τις απειλές. Το Πανεπιστήμιο Χάμπτον στη Βιρτζίνια δήλωσε ότι έλαβε ειδοποίηση για απειλή, η οποία οδήγησε στην ακύρωση των δραστηριοτήτων της πανεπιστημιούπολης για την Πέμπτη και την Παρασκευή. «Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν πλέον τεθεί σε ισχύ σε όλη την πανεπιστημιούπολη», πρόσθεσε.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα ανέστειλε τις δραστηριότητες στην πανεπιστημιούπολη για την Πέμπτη μετά από αναφορά απειλής. Αργότερα το απόγευμα, το Πανεπιστήμιο ανέφερε ότι έλαβε επιβεβαίωση ότι «όλα είναι εντάξει» από τις αρχές. «Ενώ η άμεση απειλή έχει αντιμετωπιστεί, όλες οι μη απαραίτητες καθημερινές λειτουργίες παραμένουν σε αναστολή για το υπόλοιπο της ημέρας και η πανεπιστημιούπολη εξακολουθεί να είναι κλειστή για το κοινό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζητά από τους φοιτητές να καταφύγουν στις φοιτητικές εστίες τους.

Το Southern University και το A&M College στη Λουιζιάνα ήραν το lockdown που, όπως είπαν, προκλήθηκε από απειλή για την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης. Πρόσθεσαν ωστόσο, ότι οι δραστηριότητες και τα μαθήματα στην πανεπιστημιούπολη έχουν ακυρωθεί για την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το οποίο τέθηκε σε lockdown, ήρε επίσης ορισμένους περιορισμούς και δήλωσε ότι η αυξημένη ασφάλεια θα παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη.