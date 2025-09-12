Παίκτης του Άρη είναι οριστικά ο Μιγκέλ Αλφαρελά!

Ο Άρης συμφώνησε τόσο με την Λέγκια Βαρσοβίας όσο και με τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη!

Μάλιστα το καινούργιο δεδομένο είναι ότι ο Αρης δεν θα αποκτήσει τον παίκτη με δανεισμό αλλά με αγορά από τους Πολωνούς!

Χθες το βράδυ φαινόταν να δημιουργείται απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, τη στιγμή που ο παίκτης ήταν έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο. Ωστόσο τις τελευταίες ώρες υπήρξε εκ νέου ταύτιση στους οικονομικούς όρους και έτσι ο 27χρονος επιθετικός ντύνεται στα κιτρινόμαυρα.

Αυτή θα είναι η 18η μεταγραφή του Αρη και πιθανότατα η τελευταία, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη μέχρι το βράδυ.