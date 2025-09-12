Ο Άρης ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο και μέχρι το απόγευμα θα γίνει γνωστή η αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Το ενδιαφέρον για τους παίκτες που θα την απαρτίζουν γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από τη στιγμή που θα είναι η «πρώτη» του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος μέχρι χθες έδειχνε αρκετά αναποφάσιστος σχετικά με την ενδεκάδα.

Ο Ανδαλουσιανός δεν έδειξε ξεκάθαρο σχήμα στην προπόνηση της Πέμπτης. Προφανώς και δεν θα αλλάξει πολλά, όμως δεν έδωσε απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα. Το μεγαλύτερο είναι ίσως αυτό του τερματοφύλακα, έχοντας πλέον και τον Σωκράτη Διούδη μαζί με τους Λόβρο Μάικιτς και Γιώργο Αθανασιάδη.

Παράλληλα, όλα είναι ανοικτά για τις επιλογές στα εξτρέμ, με τους Ντιαντί-Γιαννιώτα να είναι οι προφανείς επιλογές αλλά όχι και δεδομένες.

Ο Γαλανόπουλος… και ο Σίστο

Νέο πρόσωπο στην αποστολή πιθανό να είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος. Το… παιδί του Μανόλο Χιμένεθ «τρέχει» εδώ και δύο εβδομάδες για να καλύψει το χαμένο έδαφος, δείχνοντας πλέον σε αρκετά καλή κατάσταση. Οπότε, εκτός απροόπτου θα ακολουθήσει την ομάδα στην Αθήνα.

Εκεί που μπορεί να γίνει η έκπληξη είναι με τον Πιόνε Σίστο. Ο Δανός είναι από πέρυσι εκτός πλάνων και δεν ακολούθησε την ομάδα στο εξωτερικό για την προετοιμασία. Η έλευση του Χιμένεθ, όμως, ίσως διαφοροποιήσει τα δεδομένα για τον άλλοτε εξτρέμ της Θέλτα, που βλέπει τον Ισπανό ως την τελευταία τού ευκαιρία να επιστρέψει στο ροτέισον της ομάδας.