Η Εθνική μας βρίσκεται σε τροχιά μεταλλίων μετά από 16 χρόνια και 10 εκατομμύρια Έλληνες απόψε θα γίνουν ένα στην μεγάλη μας στιγμή.

Τα μάτια γυαλίζουν για αυτά τα χρυσά παιδιά με εθνόσημο στο στήθος. Σαν τον Παπανικολάου και τον Σλούκα. Αμφότεροι στα 35 τους έχουν κερδίσει τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο και τους

λείπει μόνο ένα μετάλλιο με την Εθνική.

Υπηρετώντας από εφηβική ηλικία, την εθνική και έχοντας φάει με το κουτάλι τις πίκρες και τις στεναχώριες, θα τα δώσουν όλα για το όνειρο στην τελευταία όπως όλα δείχνουν φορά τους με την εθνική.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από το τρίποντο του Διαμαντίδη κόντρα στους Γάλλους που μας έστειλε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ το 2005.

Το 2025 η Ελλάδα είναι ξανά στα ημιτελικά. Παλεύει για μια θέση στον τελικό με τον coach Σπανούλη να ξέρει τον τρόπο να το κάνει.

Βγάζει τον καλύτερο εαυτό από όλους τους παίκτες, από τον άγουρο Σαμαντούροφ, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις, από τον Βασίλη Τολιόπουλο που φόρεσε το 7 χάρη στον Kill Bill, από τον Κώστα Αντετοκούνμπο που κάνει τους ξένους σπίκερ να τρελαίνονται και φυσικά τον απόλυτο σούπερ σταρ, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που σε αυτό το τουρνουά μοιάζει πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι

Με κασκόλ σημαίες και καπέλα φώναζαν με την ψυχή τους για την επίσημη αγαπημένη.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ντύθηκε στα γαλανόλευκα με συνολικά 1500 Έλληνες να βρίσκονται στο πλευρό της Εθνικής στο μεγαλύτερο παιχνίδι των τελευταίων 20 ετών.

Επιπλέον πτήσεις έβαλε και η Τουρκία για τον μεγάλο και ιστορικό ημιτελικό για να έχει κι εκείνη δυναμική παρουσία στην Ρίγα.

Σε τρεις μεγάλες πόλεις μάλιστα έστησαν γιγαντοοθόνες για να στηρίξουν την προσπάθεια της δικής τους εθνικής.

Η Τουρκία στον δρόμο της Εθνικής

Είναι το πρόμο βίντεο που έφτιαξαν οι Τούρκοι για την ομάδα του Αταμάν η οποία έχει στις τάξεις της παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε θέση.

Ο Σέιν Λάρκιν στην πιο μεστή φάση της καριέρας του, ο Οσμάν και ο Οσμάνι σε ημιάγρια κατάσταση και φυσικά ο πυραυλοκίνητος Αλπερέν Σενγκούν, ο 26χρονος σέντερ των Ρόκετς που για πολλούς είναι ο νέος Γιόκιτς και όχι άδικα.

Κρίσιμο είναι αν θα παίξει τελικά ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δεν προπονήθηκε χτες αλλά δηλώνει έτοιμος να κάνει μέχρι και ένεση για να μην χάσει τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα.

Απόψε θα είναι μια τιτανομαχία ανάμεσα στον Γιάννη και τον Σενγκούν και σε ένα ντέρμπι στρατηγικής ανάμεσα στον coach Σπανούλη και τον Εργκίν Αταμάν.