Με Ντένις Σρέντερ τον… τρομερό, η Γερμανία στον τελικό!

Το σύνολο του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, επιβλήθηκε με σκορ 98-86 της Φινλανδίας και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τον τελικό του EuroBasket 2025!

Τα «Πάντσερ», εξασφάλισαν το τρίτο τους μετάλλιο σε τέσσερα χρόνια και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Αυτός, θα προκύψει από την αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία (12/09, 21:00).

Ο αγώνας

Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια! Στο πρώτο πεντάλεπτο, ήταν «εκρηκτική» και στις δύο πλευρές του γήπεδου, παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων (14-6).

Ωστόσο, η ομάδα του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, έβγαλε αντίδραση, κάλυψε την κατά της διαφορά και έκλεισε μπροστά στο σκορ την πρώτη περίοδο (30-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η «Μανσάφτ», πάτησε και με τα δύο πόδια το… γκάζι. Με τον Φράνζ Βάγκνερ «οδηγό», ήταν… υπερηχητική!

This is the “Wagner” game. Franz Wagner drops 20 points at the half for Germany 🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/fDQyUDyHuL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Με ένα επιμέρους σκορ 31-21, έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα 14 πόντων (61-47).

Στην τρίτη περίοδο, σήμανε την «αντεπίθεση» των Φινλανδών. Με παθός σε άμυνα και επίθεση, και τον Μαξούνι μπροστάρη, μείωσε κάτω από τους 10 πόντους και… έβαλε δύσκολα στους Γερμανούς (81-73)!

Finland shows signs of life in the 3rd Quarter 🍿 Germany is not out of the woods yet! pic.twitter.com/f6SawDd41Z — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 12, 2025

Στο ακροτελεύτιο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, η κόπωση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των παικτών του Λάσι Τουόβι. Έτσι, η Γερμανία, ανέβασε ρυθμούς και έφτασε σε έναν ακόμη θρίαμβο. Με τελικό σκορ 98-76, πέρασε και το εμπόδιο της «Suomi», στο δρόμο για την κούπα!

Τα δεκάπλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-76.