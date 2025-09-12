Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Κρατούμενοι κάνουν Live στο TikTok

Οταν οι φυλακές γίνονται… στούντιο

• Ζωντανές μεταδόσεις με παράνομα κινητά πίσω από τα κάγκελα

• Οι «φυλακισμένοι influencers» αποκτούν φήμη διαφημίζοντας τη ζωή στα κελιά τους

• Ισχυρίζονται ότι «στη φυλακή δεν περνάς και άσχημα»

• Τι λένε στα «ΝΕΑ» οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι

============

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ

Ποιος πυροδοτεί την πολιτική βία;

• Σοκ στις ΗΠΑ

• Πού επιρρίπτει τις ευθύνες ο Τραμπ

• Εκδίκηση ζητούν στα social media για τον δράστη (δεξιά)

============

Υποβλήθηκαν 300.000 αντιρρήσεις

Αλλάζουν οι δασικοί χάρτες με αφορμή τους μικρούς οικισμούς

• Ενας οδηγός για το πώς θα ξεμπλοκάρει η ομηρεία των ιδιοκτητών

============

Ιράτσε Γκαρσία στα «ΝΕΑ»

Μεγάλο δράμα η στέγαση στην Ευρώπη

• Η επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Ευρωβουλή μιλάει στη Μαρία Βασιλείου

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Αποστάσεις Φάμελλου από τον Τσίπρα. «Δεν είμαι μεταφραστής του»

Γκάλοπ – έκπληξη για το «κόμμα» της Καρυστιανού

============

Μετά τη Chevron

Ευχές από Ουάσιγκτον για την ενεργειακή συμμαχία με την Αθήνα

• Τα μηνύματα από τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ

============

Αντί του Κατάρ

Το Ισραήλ ήθελε να χτυπήσει την Τουρκία

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Τουρκία

Ο Σπανούλης, ο Γιάννης και μια παρέα που θέλει την πρόκριση στον τελικό

AEK

Τέλος ο Μαρσιάλ, φέρνει Ζοάο Μάριο