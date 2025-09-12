Ο γνωστός ηθοποιός Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth) και η σύντροφός του, το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς (Gabriella Brooks), επισημοποίησαν τη σχέση τους με αρραβώνα, έπειτα από μια πορεία σχεδόν έξι χρόνων μαζί.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ίδια η Μπρουκς μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Εκεί, η νεαρή δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε και μία όπου διακρίνεται ξεκάθαρα το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνα. Η ανάρτηση περιλάμβανε ένα διακριτικό emoji σε σχήμα λευκής καρδιάς, γεγονός που, σύμφωνα με το People, επιβεβαίωσε τις φήμες περί αρραβώνα.

Η διακριτικότητα που χαρακτήριζε το ζευγάρι

Το ζευγάρι είχε επιλέξει να διατηρεί τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρουκς φέρονται να ήρθαν κοντά στα τέλη του 2019, λίγο μετά τον «χωρισμό του ηθοποιού από την πρώην σύζυγό του, Μάιλι Σάιρους» (Miley Cyrus), όπως αναφέρουν πηγές του διεθνούς Τύπου.