Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε εκ νέου σήμερα πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος» κατά την τελετή υπογραφής για την προώθηση του αμφιλεγόμενου εποικιστικού σχεδίου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Εγκρίθηκε

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Συνεχίζεται από το 1967

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Διεθνής η καταδίκη

Στο μεταξύ, Διεθνής είναι η καταδίκη για την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Ντόχα, του Κατάρ, χρησιμοποιώντας ως αιτία την στόχευση ηγετικών μελών της Χαμάς. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Χαμάς πέντε μέλη της έχασαν τη ζωή τους, αλλά κατάφεραν να επιζήσουν οι συμμετέχοντες στην αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Ενα νέο επικίνδυνο κεφάλαιο

Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Ντόχα άνοιξε ένα νέο, επικίνδυνο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή ως ένα χτύπημα που κλονίζει τις ισορροπίες, εκθέτει σε κίνδυνο τους ομήρους και δοκιμάζει τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Τελ Αβίβ – Ντόχα. Επισήμως το Ισραήλ δηλώνει ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, όμως τα ερωτήματα για το ποιος γνώριζε, πότε και σε ποιον βαθμό παραμένουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν «δυσαρέσκεια», το Κατάρ καταγγέλλει «εγκληματική επίθεση», ενώ αραβικές χώρες σπεύδουν σε επίδειξη αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά για την επόμενη φορά που θα «εξοντώσουν» τη Χαμάς, δείχνοντας ότι καμία κόκκινη γραμμή δεν τους συγκρατεί.

Η επόμενη φορά

Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο αεροπορικό πλήγμα της Τρίτης εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά, δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ. «Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο» δήλωσε ο Γεχιέλ Λέιτερ στο Fox News.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν την ενέργεια «μονομερή», η οποία δεν προωθεί ούτε τα αμερικανικά ούτε τα ισραηλινά συμφέροντα, και ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος».

Αλλωστε η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς το Κατάρ ενεργεί ως μεσολαβητής και φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα και την επιστροφή των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί. Μιλώντας χθες βράδυ στο CNN, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Αλ Θάνι, κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «σπαταλούσε τον χρόνο του Κατάρ» και οδηγεί τώρα όλη τη Μέση Ανατολή στο «χάος».

Θα επηρεαστούν οι διαπραγματεύσεις

Αντίθετα, ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι το πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικλ Χάκαμπι, δήλωσε: «Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής». Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ανέφερε παράλληλα ο ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, δικαιολογώντας τα πλήγματα εναντίον του Κατάρ.

Ωστόσο όπως επισημαίνει στη «Haaretz» ο Χαγκάι Αμίτ, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς μόλις 30 χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, όπου βρίσκεται το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Και εξίσου δύσκολο είναι να φανταστεί κανείς ένα σενάριο στο οποίο η επίθεση δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων στην κυβέρνηση του Κατάρ. «Οι ΗΠΑ δεν θα διακινδύνευαν τις σχέσεις τους με τον κύριο σύμμαχό τους στον Περσικό Κόλπο – μια χώρα που τους έχει υποσχεθεί τους τελευταίους μήνες επενδύσεις ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων».

Αναγκάστηκε να συμφωνήσει

Οπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο αναλυτής, «είναι πιθανό το Κατάρ να αναγκάστηκε να συμφωνήσει με την επίθεση έπειτα από εντολή που ήρθε από τον Λευκό Οίκο» στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας, ή «πιθανόν οι Καταριανοί να κουράστηκαν να λειτουργούν ως ασφαλές καταφύγιο για την καταπονημένη Χαμάς».

Από την άλλη πλευρά οι Ισραηλινοί ελπίζουν ότι το χτύπημα στην Ντόχα – σε μια τοποθεσία που θεωρείται ασφαλές προπύργιο της ηγεσίας της Χαμάς εκτός Λωρίδας της Γάζας – θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού.