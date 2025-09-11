Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα στην αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη. Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πραγματοποιούν συχνά επιθέσεις, όπως αναφέρουν, ως «ανταπόδοση για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στη δική τους χώρα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού επιτελείου στο Telegram, «πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε» με επιτυχία από την πολεμική αεροπορία. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, ενισχύοντας περαιτέρω την ένταση στην ήδη ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής.