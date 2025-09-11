Το ράλι χωρίς προηγούμενο στην κεφαλαιοποίηση της Oracle κατά 328 δισ. δολ μέσα σε μια μόλις ημέρα, ώστε η χρηματιστηριακή της αξία να φτάσει τα 922 δισ. δολάρια, αποδίδεται όπως όλα δείχνουν σε σημαντικό βαθμό και στην προσμονή μεγάλης συνεργασίας με την OpenAI.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI υπέγραψε συμβόλαιο με την Oracle για την αγορά υπολογιστικής ισχύος αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα περίπου πέντε ετών, ανέφεραν πληροφορίες της Wall Street Journal. Πρόκειται για ποσό που ξεπερνά λογιστικά ακόμη και το ΑΕΠ της Ελλάδος.

Η συμφωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (cloud) που έχουν υπογραφεί ποτέ, αντανακλώντας τον τρόπο με τον οποίο οι δαπάνες για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης φτάνουν σε νέα υψηλά, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες για πιθανή δημιουργία φούσκας, σημειώνεται.

Η σύμβαση της Oracle με την OpenAI θα απαιτήσει περίπου 4,5 γιγαβάτ ισχύος, ενέργεια που συγκρίνεται με αυτή που καταναλώνεται από περίπου τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ρίσκα και οφέλη

Η συμφωνία μεταξύ OpenAI και Oracle η οποία αναμένεται να αρχίσει να υλοποιείται το 2027, αποτελεί ρίσκο και για τις δύο εταιρείες. Η OpenAI είναι μια νεοσύστατη (startup) εταιρείες που καταγράφει ακόμη ζημιές. Όπως ανακοίνωσε τον Ιούνιο, είχε ετήσια έσοδα περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα οποία υπολείπονται σημαντικά των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα είναι οι μέσες δαπάνες της κάθε χρόνο.

Η Oracle από την πλευρά της επικεντρώνει μεγάλο μέρος των προσδοκώμενων μελλοντικών εσόδων της σε έναν πελάτη. Επίσης η εταιρεία θα πρέπει να κάνει μεγάλες επενδύσεις για να αποκτήσει εκείνα τα μικροτσιπ τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούνται για την τροφοδοσία όλων αυτών των κέντρων δεδομένων.

Η Oracle είχε δώσει τις πρώτες ενδείξεις για τη συμφωνία ότι είχε αναφέρει στις εποπτικές αρχές πως είχε συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών cloud που θα της έδινε ετήσια έσοδα άνω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2027. Η εταιρεία γίγαντας στο cloud αναμένεται ότι θα έχει περισσότερα ετήσια έσοδα από την OpenAI με την πάροδο του χρόνου, καθώς περισσότερα κέντρα δεδομένων θα τίθενται σε λειτουργία. Η OpenAI ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι σύναψε συμφωνία 4,5 γιγαβάτ με την Oracle, αλλά δεν είχε αποκαλύψει το μέγεθος της σύμβασης.

Το ράλι των μετοχών

Οι προσδοκίες των επενδυτών την Τετάρτη οδήγησαν τις μετοχές της Oracle σε ημερήσια άνοδο έως και 43%. Αυτό έγινε όταν η εταιρεία cloud αποκάλυψε ότι πρόσθεσε 317 δισεκατομμύρια δολάρια σε αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα από συμβάσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου που έληξε στις 31 Αυγούστου. Η διευθύνουσα σύμβουλος Σάφρα Κατζ ανακοίνωσε στους αναλυτές ότι είχε υπογράψει συμβάσεις με τρεις διαφορετικούς πελάτες κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η άνοδος της τιμής της μετοχής αύξησε και την περιουσία του προέδρου και συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον. Η αύξηση αυτή ξεπέρασε 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ωθώντας τον Έλισον στο ίδιο επίπεδο με τον Έλον Μασκ. Πλέον οι δύο τους μάχονται για τον τίτλο του πλουσιότερου άνθρωπου στον κόσμο, με καθαρή περιουσία σχεδόν 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο καθένας.

Με βάση τα στοιχεία του Bloomberg, πριν το άνοιγμα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς την Πέμπτη ο Έλισον είχε προσωπική περιουσία 383 δις δολάρια ενώ ο Μασκ είχε περιουσία 384 δις δολαρίων. Την Τετάρτη ο Έλισον είχε ξεπεράσει τον Μασκ.