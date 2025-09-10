Η OpenAI υπέγραψε μια τεράστια συμφωνία με την Oracle, αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ορίζοντα πενταετίας, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες συμβάσεις cloud υπηρεσιών που έχουν υπογραφεί ποτέ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Oracle θα παρέχει στην OpenAI τεράστια υπολογιστική ισχύ της τάξης των 4,5 γιγαβάτ — ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί σε πάνω από δύο φράγματα Hoover ή στις ανάγκες περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων αμερικανικών νοικοκυριών.

Η συμφωνία υπερβαίνει κατά πολύ τα τρέχοντα έσοδα της OpenAI και αντανακλά μια στρατηγική στροφή προς την ανάπτυξη αποκλειστικών, ευρείας κλίμακας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητά της για εκπαίδευση και υλοποίηση μοντέλων AI, επενδύοντας σε ιδιόκτητες υπολογιστικές δυνατότητες και μεγαλύτερο έλεγχο επί της φυσικής υποδομής.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό στην επένδυση σε υποδομές AI, με την OpenAI να ποντάρει στρατηγικά στην αυτονομία και την κλίμακα — ενώ παράλληλα η Oracle ενισχύει τη θέση της ως βασικός παίκτης στην αγορά cloud για τεχνητή νοημοσύνη.