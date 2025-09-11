«Δεν ανοίγουμε συζήτηση για κατακερματισμό, προσθέσεις θέλουμε. Με αυτό το σχέδιο είναι και ο κ. Τσίπρας, είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος, στο κύμα ερωτήσεων που δέχτηκε στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα.

Χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «πολύτιμο κεφάλαιο» για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα, αλλά και «πολύτιμο συμπαραστάτη για την προοδευτική Ελλάδα. Δεν τίθενται όροι», επισήμανε. Τονίζοντας παράλληλα πως «η λύση της Προοδευτικής Ελλάδας απαιτεί ενότητα δυνάμεων, κοινωνικών και πολίτικων. Ενώσεις θέλουμε και αθροίσματα, δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για κατακερματισμό» -μια φράση που επαναλάμβανε κάθε φορά που γινόταν αναφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου φορέα από τον Τσίπρα.

Σε κάθε σχετική ερώτηση, ο Φάμελλος φρόντιζε να τονίζει πως ο Τσίπρας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σχολιάζοντας πως οι προτάσεις που κατέθεσε εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και συμβάλλουν σε αυτό είτε υπερασπιζόμενος την κυβερνητική παρακαταθήκη της δικής του κυβέρνησης το 2015-2019 είτε αναφερόμενος στις σημερινές κινήσεις του -«Ο κ. Τσίπρας βρίσκεται στο Παρίσι, εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ στο Συμβούλιο της Ευρώπης». «Ο ίδιος ξεκάθαρα δήλωσε με τι ασχολείται –με τη συγγραφή του βιβλίου του. Δεν θα γίνω εγώ μεταφραστής», σχολίασε κληθείς να απαντήσει στα σενάρια για την δημιουργία νέου κόμματος. «Και το βιβλίο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ασχοληθεί», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Για τις προοδευτικές συνεργασίες, ο Φάμελλος σχολίασε πως «δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις ή εγωισμοί», αναφερόμενος, όπως είπε «και στην άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη», ακόμα και σε κοινοβουλευτικές συνεργασίες, αλλά και στην «περιορισμένη συνεργασία της Νέας Αριστεράς».