Το Νεπάλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια από τις πιο σοβαρές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς σφοδρές ταραχές συγκλονίζουν τη χώρα. Οι αιματηρές διαδηλώσεις, που ξέσπασαν μετά την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν προκαλέσει σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφές σε κυβερνητικές και ιδιωτικές περιουσίες.

Νέα πρωθυπουργός η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ και η μόνη γυναίκα που έχει αναλάβει ποτέ αυτόν τον ρόλο, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN News18 ότι «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ» να ηγηθεί της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας.

Η 73χρονη Κάρκι, πρόσωπο με κύρος και ευρεία αποδοχή στο Νεπάλ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι όλες οι πλευρές οφείλουν «να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση». Την ίδια στιγμή, ο στρατηγός Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού, είχε επαφές με εξέχουσες προσωπικότητες της χώρας, ανάμεσά τους και με εκπροσώπους των διαδηλωτών που οδήγησαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι σε παραίτηση.

25 Νεκροί και Εκατοντάδες Τραυματίες στο Νεπάλ

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τα βίαια επεισόδια έχει φτάσει τους 25, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 633. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν εξαγριωμένοι πολίτες πυρπόλησαν κυβερνητικά κτίρια και κατοικίες αξιωματούχων. Μια τραγική περίπτωση ήταν ο θάνατος της συζύγου πρώην κρατικού στελέχους, η οποία κάηκε ζωντανή όταν εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο σπίτι της.

Εξευτελισμός και Λιντσαρίσματα Αξιωματούχων του Νεπάλ

Οργισμένο πλήθος επιτέθηκε στον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών, Μπαράτ Παουντέλ, τον οποίο έσυραν ημίγυμνο στους δρόμους. Παράλληλα, ξενοδοχεία και το διεθνές αεροδρόμιο του Κατμαντού έγιναν στόχοι επιθέσεων, με εικόνες καταστροφής να μεταδίδονται παγκοσμίως.

Απόδραση Κρατουμένων και Παραίτηση Πρωθυπουργού του Νεπάλ

Το χάος επεκτάθηκε και στις φυλακές, με περίπου 900 κρατούμενους να δραπετεύουν από δύο σωφρονιστικά καταστήματα στη δυτική πλευρά της χώρας. Υπό την πίεση των γεγονότων, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας τον δρόμο για πολιτικές εξελίξεις.

Απαγόρευση Κυκλοφορίας και Παρέμβαση Στρατού στο Νεπάλ

Η πρωτεύουσα Κατμαντού παραμένει υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον στρατό να περιπολεί στους δρόμους και απαγόρευση κυκλοφορίας να έχει τεθεί σε ισχύ επ’ αόριστον. Αν και δεν σημειώνονται πλέον διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης, ορισμένα άτομα συνελήφθησαν στα περίχωρα καθώς επιχείρησαν να προκαλέσουν ταραχές.

Ο Ρόλος της Απαγόρευσης των Social Media στο Νεπάλ

Η σπίθα που άναψε την κοινωνική έκρηξη ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει πλατφόρμες όπως το Facebook, το X και το YouTube. Αντί να καταπνίξει τη δυσαρέσκεια, η κίνηση αυτή εξόργισε κυρίως τη νεολαία, η οποία αντέδρασε οργανώνοντας κινητοποιήσεις μέσω εναλλακτικών μέσων όπως TikTok, Viber και VPNs. Παρά την αιματηρή καταστολή, η συμμετοχή των νέων παρέμεινε δυναμική και αδιάκοπη.

Κοινωνικά και Οικονομικά Αδιέξοδα

Η ανεργία αποτελεί διαχρονική πληγή για το Νεπάλ, αναγκάζοντας εκατομμύρια πολίτες να μεταναστεύσουν σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Νότια Κορέα και κράτη της Μέσης Ανατολής. Οι μαζικές διαδηλώσεις αντικατοπτρίζουν τη συσσωρευμένη οργή για την εκτεταμένη διαφθορά και την αδυναμία των κυβερνήσεων να δημιουργήσουν βιώσιμες ευκαιρίες στο εσωτερικό.

Αντιδράσεις από τη Διεθνή Κοινότητα

Η κρίση στο Νεπάλ έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία. Η Ινδία, ως άμεσος γείτονας, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της και κάλεσε σε ψυχραιμία και διάλογο. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τόνισε τη σημασία της ειρήνης και σταθερότητας στο Νεπάλ, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση.