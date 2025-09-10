Τις δραματικές ώρες που έζησε στο Νεπάλ περιγράφει στα ΝΕΑ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, η οποία τη στιγμή της συνέντευξης, περίμενε να ανοίξει το αεροδρόμιο στο Κατμαντού για να μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η ίδια ανέφερε πως την Τετάρτη, ύστερα από τις φονικές ταραχές 48 ωρών, η κατάσταση κάπως εξομαλύνθηκε. Με την παρουσία του στρατού στους δρόμους.

Και επισήμανε πως οι ελληνικές αρχές, τόσο από την Αθήνα, όσο και με τη βοήθεια των πρεσβειών σε γειτονικές χώρες, είναι σε συνεχή επαφή μαζί της οργανώνοντας την επιχείρησης της επιστροφής.

Η διεθνής βολεϊμπολίστρια, περιγράφει εικόνες βίας και καταστροφής. Μπροστά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της. Και μιλά για την απόδραση στο δάσος. Που της έσωσε τη ζωή.

Κυρία Χαντάβα, πώς σας βρίσκουμε σήμερα;

Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αφού δεν υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή έξω. Έχουν απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους, οπότε είναι όλα ήρεμα. Και περιμένουμε να ανοίξει το αεροδρόμιο για να μπορέσουμε να φύγουμε.

Θέλετε να μας περιγράψετε πώς ακριβώς συνέβη αυτό το χτεσινό; Ήταν όλα ήσυχα και ξαφνικά έγινε αυτή η έκριξη βίας;

Ναι. Βασικά είμαι εδώ για δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Το Σάββατο θα έφευγα και…

Τη Δευτέρα, βασικά από την Παρασκευή το βράδυ, τα social media δεν έφιαναν καλά, δηλαδή έμπαινες μες στα social media, αλλά ήταν σαν να κάνει loading, δεν έβγαινε τίποτα, δεν μπορούσες να στείλεις μηνύματα. Και αναγκάστηκα να βάλω VPN και ρώτησα για ποιο λόγο αυτό γίνεται και μου λένε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ban σε όλα τα social media εκτός από το TikTok. Και λέω, οκ…

Μετά την Δευτέρα αποφάσισαν η νέα γενιά κυρίως να κάνουν κάποιες διαδηλώσεις κατά του Μπαν γιατί θεωρούσαν ότι έτσι δεν έχουν έκφραση του λόγου για τη διεφερμένη κυβέρνηση. Θέλανε να εκφράσουν το λόγο τους. Εκεί η αστυνομικοί σκότωσαν 20-25 παιδιά και έγινε ένας χαμός μετά εκείνο το βράδυ στα social media και την επόμενη μέρα εμείς παίζαμε παιχνίδι την Τρίτη και μας είπαν ότι αναβάλλεται έως ότου έχουμε κάποια νεότερα.

Και μας είπαν απλά μην μένετε στο ξενοδοχείο, μην βγείτε στην πόλη γιατί λογικά θα γίνουν διαδηλώσεις για τα παιδιά που πέθαναν χθες. Και ξαφνικά, ενώ ήμασταν στο ξενοδοχείο, κατά τις 4 το απόγευμα, εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου, στο κρεβάτι μου, όλα αυτά, ήρεμα, κοιτούσα τα νέα και ξαφνικά αρχίζω να ακούω να σπάνε πράγματα και λέω τι γίνεται;

Δεν ήξερα γιατί δεν έβλεπα τα νέα του Νεπάλ, δεν ήξερα τι γινότανε. Και βλέπω από το παράθυρο ότι σπάγανε τα αυτοκίνητα με φτυάρια.

Εσπαγαν αυτοκίνητα

Και γινόταν χαμός και εγώ ήμουν στο πρώτο όροφο και ξαφνικά άκουγα την ώρα που έβλεπα να σπάνε τα αυτοκίνητα, άκουγα στο διάδρομο από τον πρώτο όροφο που έμενα να σπάνε πράγματα.

Και λέω, οκ, πάει, τελείωσε, αυτό ήταν. Ένιωθα τελείως απροστάτευτη, δεν υπήρχε αστυνομία εννοείται, δεν υπήρχε security τίποτα απολύτως. Ήμουν μόνη μου και πήγαινα απλά με το ενστικτό μου.

Εβαζαν φωτιές

Μετά όταν κατάλαβα ότι δεν είναι σωστό να κάτσω στο δωμάτιο μόνη μου, απλά σηκώθηκα και έφυγα γιατί άρχισα να βλέπω ότι βάζουν φωτιές γύρω γύρω από το ξενοδοχείο και καταφέραμε να βγούμε από την πίσω μεριά του ξενοδοχείου και να πάμε στο δάσος που είχε.

Εκεί περιμέναμε γύρω στη μία με μια μισή ώρα για να φύγουν όσοι ήταν στο ξενοδοχείο.

Και μετά από αυτό τρέξαμε για 5 λεπτά για να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε μαζί μας, δηλαδή από τα πράγματα που έχουμε μέσα στο δωμάτιο για να μην καούν όλα. Και εμένα αυτό που με νοιάζει βασικά ήταν να πάρω το διαβατήριό μου, τα υπόλοιπα δεν με ένοιαζαν και πάρα πολύ, απλά να έπαιρνα ό,τι προλάβαινα.

Μετά πήγαμε πάλι μέσα στο δάσος γιατί ήταν πολύ επικίνδυνο στους δρόμους, άκουγες να φωνάζουν, να σπάνε πράγματα, μικρές εκρήξεις, πραγματικά γινόταν ένας χαμός.

Περιμέναμε και κρυβόμασταν δύο ώρες μέσα στο δάσος έως ότου το βράδυ ο στρατός βγήκε και ηρέμησαν τα πράγματα και μετά ήρθε ένα λεωφορείο και μας πήρε και μας πήγε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν ανήκει σε κάποιον πολιτικό και από χθες το βράδυ είμαστε εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι ο στρατός, δεν υπάρχει κυβέρνηση έχουν αποκλείσει την κυκλοφορία οπότε υπάρχει ηρεμία.

Με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχετε επικοινωνήσει, σας έχουν πει τι θα γίνει;

Ναι, έχω επικοινωνήσει με την Ομοσπονδία ο κύριος Βρούτσης, ο υπουργός Αθλητισμού είναι σε συνεχή επικοινωνία μαζί μου από τότε που έμαθε τα νέα μέχρι σήμερα τώρα μέχρι και τώρα μιλούσαμε, μιλάει με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον υπουργό Εξωτερικού και εχουμε έρθει σε επαφή με την πρεσβεία της Ελλάδας που είναι στην Ινδία γιατί στο Νεπάλ δεν έχει και μιλάνε με κάποιους υπεύθυνους από το Κατμαντού που συνεργάζονται ώστε με το που ανοίξει το αεροδρόμιο να μπορέσουμε να φύγουμε.

Σας έχουν πει περίπου πότε θα γίνει αυτό;

Ή σήμερα το βράδυ, ή αύριο το πρωί, δεν γνωρίζω 100%. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Είναι όλα πολύ στον αέρα.

Πάντως πώς αισθάνεστε ασφαλής

Ναι, χθες ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση, γιατί καπνός από τις φωτιές ανέβαινε πάνω στο δάσος και ήταν πολύ αποπνιχτικά. Ήτανε τόσο εξαγριωμένοι που πραγματικά εκείνη τη στιγμή ό,τι έβλεπαν μπροστά τους το πέρανε μαζί τους. Δεν υπήρχε. Εγώ αυτό φοβόμουν πιο πολύ. Εκεί ένιωσα πάρα πολύ εκτεθειμένη και απροστάτευτη. Αλλά δόξα τω Θεώ, πραγματικά δόξα τω Θεώ,