Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ και μοναδική γυναίκα που έχει καταλάβει ποτέ αυτή τη θέση, ανακοίνωσε δημόσια πως «αποδέχτηκε το αίτημα των διαδηλωτών της GenZ» να ηγηθεί της μεταβατικής κυβέρνησης της χώρας, σε συνέντευξή της στο CNN News18.

Η 73χρονη Κάρκι, πρόσωπο ευρείας αποδοχής στη νεπαλέζικη κοινωνία, υπογράμμισε σε προηγούμενες δηλώσεις της την ανάγκη «όλες οι πλευρές να ενωθούν για να βρεθεί μια διέξοδος στην κρίση». Το κάλεσμά της αντανακλά το τεταμένο κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Νεπάλ ύστερα από τις μαζικές διαδηλώσεις και την πολιτική αστάθεια.

Παρέμβαση του στρατού και πολιτικές εξελίξεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αυξημένη κινητικότητα του στρατού, με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, στρατηγό Ασόκ Ρατζ Σιγκντέλ, να εισέρχεται σε διαβουλεύσεις με σημαίνουσες προσωπικότητες και εκπροσώπους των διαδηλωτών που οδήγησαν τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Σάρμα Όλι. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, Ρατζαράμ Μπάσνετ, «ο αρχηγός του στρατού ξεκίνησε συνομιλίες με διάφορες πλευρές και συνάντησε εκπροσώπους της GenZ».

Σε σχετική έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους, ο στρατηγός Σιγκντέλ ζήτησε «να ηρεμήσουν και να ξεκινήσουν διάλογο», ενώ ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Παουντέλ, απηύθυνε κάλεσμα για συνεργασία με στόχο «μια ειρηνική λύση σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση της χώρας».

Στο μεταξύ, η παρουσία του στρατού στους δρόμους έχει ενισχυθεί, καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας παραμένει σε ισχύ «μέχρι νεωτέρας». Εκατοντάδες στρατιώτες με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα περιπολούν σε καίρια σημεία, ανάμεσα σε πυρπολημένα οχήματα και λεηλατημένα καταστήματα, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Την ίδια ώρα, το Νεπάλ αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα δημόσιας τάξης, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 13.500 κρατούμενοι απέδρασαν από διάφορα σωφρονιστικά καταστήματα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών ταραχών. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπινόντ Γκίμιρ, επιβεβαίωσε πως τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, γεγονός που προσδίδει εσάνς κλιμάκωσης στην ήδη έκρυθμη κατάσταση στη χώρα.