Ένα ακόμη έργο του Banksy εξαφανίστηκε από τον δημόσιο χώρο, αυτή τη φορά από τον τοίχο του Queen’s Building στα Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, αφήνοντας πίσω του μόνο λευκό. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, οι περαστικοί μπορούσαν να δουν μια δυναμική τοιχογραφία με έντονο κοινωνικό μήνυμα, η οποία πλέον έχει αφαιρεθεί.

Το έργο απεικόνιζε έναν διαδηλωτή σωριασμένο στο έδαφος, να κρατά πλακάτ με ίχνη αίματος, ενώ απέναντί του στεκόταν ένας δικαστής με τήβεννο και περούκα, έτοιμος να χτυπήσει με το δικαστικό του σφυρί. Ο ίδιος ο Banksy επιβεβαίωσε την πατρότητα της τοιχογραφίας μέσω ανάρτησης στα social media – ωστόσο το έργο δεν έμεινε για πολύ στη θέση του.

Παρότι από την αρχή είχε τοποθετηθεί φρουρά για την προστασία του και καλύφθηκε με διάφορα υλικά για την αποφυγή φθορών, η βρετανική Δικαστική Υπηρεσία (HM Courts & Tribunals Service) ανακοίνωσε πως το γκράφιτι θα αφαιρεθεί οριστικά. Ο λόγος είναι ότι το κτίριο θεωρείται διατηρητέο, άρα υπόκειται σε αυστηρούς νομικούς περιορισμούς.

Έντονος συμβολισμός και πολιτική διάσταση

Πολλοί ερμήνευσαν την τοιχογραφία ως σαφή κριτική απέναντι στις πρόσφατες μαζικές συλλήψεις υποστηρικτών της Palestine Action, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κρατώντας πλακάτ. Η βρετανική κυβέρνηση έχει κατατάξει την εν λόγω οργάνωση ως τρομοκρατική, από τον Ιούλιο, μετά από περιστατικά κατά τα οποία ακτιβιστές προκάλεσαν ζημιές σε στρατιωτικά αεροσκάφη της RAF.

Το έργο εμφανίστηκε λίγες εβδομάδες μετά από δηλώσεις της Lady Chief Justice, ανώτατης δικαστικής αρχής στην Αγγλία και την Ουαλία, η οποία είχε εκφράσει σοβαρή ανησυχία για την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι δικαστές. Όπως είχε δηλώσει, οι δικαστικοί λειτουργοί «αντιμετωπίζουν πλέον συστηματική, υπερβολική και συχνά παραπλανητική στοχοποίηση».

Ποινική διερεύνηση και νομικές επιπτώσεις

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει χαρακτηρίσει την παρέμβαση στον τοίχο ως εγκληματική φθορά, και ανακοίνωσε πως οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές υπενθύμισαν πως η συντήρηση της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του κτηρίου αποτελεί νομική υποχρέωση.