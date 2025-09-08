Ο Βρετανός καλλιτέχνης του δρόμου Banksy ζωγράφισε μια τοιχογραφία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου που απεικονίζει έναν δικαστή να χτυπά έναν διαδηλωτή, πιθανώς ως αντίδραση στη σύλληψη εκατοντάδων διαδηλωτών που υποστήριζαν την απαγορευμένη ομάδα Palestine Action.

Ο καλλιτέχνης, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ, δημοσίευσε φωτογραφίες του έργου τέχνης στη σελίδα του στο Instagram τη Δευτέρα.

Η τοιχογραφία, που έχει δημιουργηθεί με στένσιλ, απεικονίζει έναν δικαστή με περούκα να χτυπά με το σφυρί του έναν διαδηλωτή που κρατά μια πινακίδα με αίμα και έχει πέσει στο έδαφος.

Η τοιχογραφία ζωγραφίστηκε μετά τη σύλληψη σχεδόν 900 ατόμων σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης της Palestine Action. Αυτό ακολούθησε εκατοντάδες άλλες συλλήψεις υποστηρικτών της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Βρετανία απαγόρευσε, ή καταδίκασε, την Palestine Action ως τρομοκρατική οργάνωση τον Ιούλιο, καθιστώντας έγκλημα την συμμετοχή ή την υποστήριξη της οργάνωσης, μετά την εισβολή μελών της σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας και την πρόκληση ζημιών σε στρατιωτικά αεροσκάφη.

Το ποινικό και δικαστικό σύστημα της Βρετανίας έχει δεχτεί επιθέσεις και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος, με κριτικούς να υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση απειλείται.

Αν και ο Banksy δεν σχολιάζει ποτέ τα έργα του, έχει δημιουργήσει στο παρελθόν έργα που υποστηρίζουν την παλαιστινιακή υπόθεση, όπως τοιχογραφίες στο διαχωριστικό φράγμα της Δυτικής Όχθης, κυρίως γύρω από τη Βηθλεέμ.

Το Royal Courts of Justice του Λονδίνου, που στεγάζει το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι ένα κτίριο κατηγορίας Α’, που σημαίνει ότι έχει το υψηλότερο επίπεδο ιστορικής σημασίας και προστασίας. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα έδειχναν ότι είχαν ήδη τοποθετηθεί φράγματα γύρω από το έργο τέχνης.

Πηγή: Reuters