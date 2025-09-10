Μετά από σχεδόν 18 μήνες, ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο. Η προηγούμενη φορά που είχαν συναντηθεί ήταν τον Φεβρουάριο του 2024, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του βασιλιά για την έναρξη θεραπείας έναντι ενός αδιευκρίνιστου καρκίνου.

Ο 40χρονος Δούκας του Σάσσεξ έφτασε με αυτοκίνητο στο Clarence House περίπου στις 5:20 το απόγευμα τοπική ώρα, ενώ ο 76χρονος βασιλιάς είχε μόλις επιστρέψει στο Λονδίνο με πτήση από το Μπαλμόραλ της Σκωτίας, όπου περνούσε τις θερινές του διακοπές.

Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιώντας μια τετραήμερη επίσκεψη – τη μεγαλύτερη που έχει κάνει στη χώρα μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Κατά τη διάρκεια αυτής της παραμονής, τίμησε τη μνήμη της βασίλισσας, παρευρέθηκε στα βραβεία WellChild και επισκέφθηκε το Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Εκρήξεις στο Imperial College London, ένα ίδρυμα που ο ίδιος εγκαινίασε πριν 12 χρόνια.

Η συγκέντρωση των δύο ανδρών σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στη σχέση τους. Άτομα από το περιβάλλον του Χάρι ανέφεραν ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν απαντούσε στις κλήσεις του, ενώ ο Δούκας έχει εκφράσει την επιθυμία του για επανένωση.

Μιλώντας στο BBC τον Μάιο, είχε πει ότι «θα ήθελε πολύ να γεφυρώσει το χάσμα με την οικογένειά του», παραδεχόμενος παράλληλα πως κάποιες από τις ενέργειές του, όπως η έκδοση των απομνημονευμάτων του «Spare», «έχουν δυσκολέψει την επικοινωνία».