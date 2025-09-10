Η εταιρεία δανεισμού (fintech) Klarna τιμολόγησε την αρχική δημόσια προσφορά της (ΙΡΟ) στα 40 δολάρια ανά μετοχή, ποσό πάνω από το αρχικό αναμενόμενο εύρος τιμών. Πρόκειται για εξέλιξη που αποτιμά την τεχνολογική χρηματοπιστωτική εταιρεία με έδρα τη Σουηδία σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Klarna ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε από την αγορά 1,37 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία θα εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο “KLAR”.

Η Klarna έγινε γνωστή στην αγορά για την πρακτική “αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα”, με τις χρηματιστηριακές αγορές να έχουν δείξει αυξημένη όρεξη για δημόσιες προσφορές του τεχνολογικού κλάδου τελευταία. Εταιρείες όπως η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Circle και η εταιρεία παροχής λύσεων λογισμικού Figma εκμεταλλεύονται ήδη αυτό το ενδιαφέρον των επενδυτών, σχολίαζε το CNBC.

Από το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται, 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια πηγαίνουν στους μετόχους, ενώ 200 εκατομμύρια δολάρια πηγαίνουν στην εταιρεία ανέφερε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η Klarna, η οποία ανταγωνίζεται μεταξύ άλλων εταιρείες όπως η Affirm, αρχικά στόχευε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο νωρίτερα φέτος, αλλά ανέστειλε τα σχέδιά της λόγω της ανακοίνωσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο για δασμούς σε δεκάδες χώρες. Με την ανακοίνωση εκείνη είχε δημιουργηθεί αναστάτωση στις αγορές και πολλές εταιρείες είχαν αναβάλλει σχέδιά τους για άντληση κεφαλαίων.

Η Klarna το τελευταίο διάστημα έχει επιδιώξει να παρουσιάσει μετατραπεί περισσότερο και σε ψηφιακή τράπεζα λιανικής. Η αρχική δημόσια προσφορά της θα αποτελέσει ισχυρό τεστ για το πώς κρίνει η Wall Street την επέκταση αυτών των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ανέφεραν επίσης οι ίδιες πηγές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 53 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, ποσό αυξημένο από 18 εκατομμύρια δολάρια που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στα 823 εκατομμύρια δολάρια στο ίδιο διάστημα.

Η Klarna κερδίζει χρήματα χρεώνοντας προμήθεια για κάθε συναλλαγή στους εμπόρους που χρησιμοποιούν τα εργαλεία ηλεκτρονικών πληρωμών της. Επίσης, έχει έσοδα από τόκους σε χρηματοδοτικά προϊόντα πιο μακροχρόνιας διάρκειας και από τέλη καθυστέρησης πληρωμών.

Ο ιδρυτής

Η εταιρεία αυτοπροβάλλεται ως μια πιο φιλική προς τον καταναλωτή και ως εναλλακτική λύση σε σχέση με τις τράπεζες που προσφέρουν προϊόντα παρόμοια πίστωσης. Σε επιστολή που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, ο διευθύνων σύμβουλος της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Sebastian Siemiatkowski δήλωσε ότι ο τραπεζικός τομέας «έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη», αλλά και ότι οι παραδοσιακές τράπεζες έχουν αντ’ αυτού επωφεληθεί από «τέλη καθυστέρησης, κόστη υπερανάληψης, παγίδες ανακυκλούμενου χρέους και αμέτρητα άλλα κόλπα που έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται τους πελάτες τους».

Το μοντέλο δραστηριότητας

Εναλλακτικές υπηρεσίες πληρωμών όπως η Klarna, οι οποίες μειώνουν το άμεσο οικονομικό βάρος επιτρέποντας στους αγοραστές να χωρίζουν τις αγορές σε μικρότερες, άτοκες δόσεις σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, έχουν σημειώσει σταθερή ζήτηση το τελευταίο διάστημα.

Για το 12μηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, η Klarna κέρδισε το 75% των εσόδων της από τέλη συναλλαγών και υπηρεσιών – η πλειονότητα των οποίων προήλθε από εμπόρους στο δίκτυό της – το χαμηλότερο ποσοστό των συνολικών εσόδων για την ίδια περίοδο από το 2022, σύμφωνα με το Reuters. Το μερίδιο των εσόδων από τόκους σε αυτήν την περίοδο αυξήθηκε στο 25%.