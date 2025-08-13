Ο 43χρονος ιδρυτής της σουηδικής Klarna Group Plc με 20χρονη παρουσία στην αγορά, ο Σεμπάστιαν Σιεμιατκόφσκι, έχει σαν στόχο τώρα να μετατρέψει την εταιρεία του από όμιλο πληρωμών σε τράπεζα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η Klarna έχει εξελιχθεί από ευρωπαϊκός «κλώνος» του PayPal στο μεγαλύτερο πάροχο βραχυπρόθεσμων καταναλωτικών δανείων τύπου «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα». Έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι οποίοι τη χρησιμοποιούν για να αναζητούν προϊόντα, να παρακολουθούν παραδόσεις, να διαχειρίζονται αγορές και, σε ορισμένα μέρη, να διατηρούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Τώρα, ο ιδρυτής της θέλει να την κάνει παγκόσμια ψηφιακή τράπεζα, όπως λέει στο Bloomberg.

Με την αρχική δημόσια προσφορά στην οποία η εταιρεία ήθελε να προχωρήσει να έχει ανασταλεί τους τελευταίους μήνες, η Klarna έχει επικεντρωθεί στην ώθηση τραπεζικών εργασιών για αύξηση των εσόδων της, ενώ παράλληλα θέλει να αποβάλει την εικόνα της ως απλό φαινόμενο την άνθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου την εποχή της πανδημίας όπως σημειώνεται σχετικά.

Πλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει σε περισσότερους πελάτες χρεωστικές κάρτες – ξεκινώντας από τις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι και σε όλη την Ευρώπη από αυτό το φθινόπωρο – και τελικά να παρέχει πλήρη σειρά τραπεζικών υπηρεσιών. Η Klarna έχει περίπου 1 εκατομμύριο κατόχους καρτών σήμερα και προβλέπει ότι θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά ο πραγματικός στόχος του ιδρυτή της είναι να δημιουργήσει μια παγκόσμια τέτοια τράπεζα, με κάθε χρήστη της Klarna να έχει και μια κάρτα της. «Είμαι εδώ για να διαταράξω τις (παραδοσιακές) τράπεζες», εξήγησε ο Σιεμιατκόφσκι σε συνέντευξή του στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο μέσος Αμερικανός έχει ήδη τέσσερις πιστωτικές κάρτες, γεγονός που καθιστά δύσκολο το να βάλει άλλη μία στο πορτοφόλι του. Αλλά ο ίδιος θεωρεί ότι πολλοί καταναλωτές άνθρωποι αισθάνονται ότι οι κάρτες «λειτουργούν εναντίον τους» λόγω του υψηλού κόστους και των αδιαφανών χρεώσεών τους. Όπως λέει, αυτοί οι πελάτες-στόχοι του έχουν αντισταθεί στην απόκτηση πιστωτικών καρτών, αλλά πολλοί από αυτούς θα ήθελαν μια κάρτα με χαμηλή ή χωρίς χρέωση και περιστασιακή χρηματοδότηση μέσω αυτής, με καλύτερα επιτόκια από τις περισσότερες κάρτες που εκδίδονται σήμερα από τράπεζες.

Στόχος είναι να λειτουργήσει η Klarna όπως στη Σουηδία, όπου διαθέτει τραπεζική άδεια από το 2017 και το 80% του ενήλικου πληθυσμού είναι πελάτες της.

Οι τραπεζικές λειτουργίες

Στην εγχώρια αγορά και σε μερικές άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η σουηδική άδεια της επιτρέπει να λειτουργεί, η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις καταναλωτών – περίπου όσο και οι μεγαλύτερες περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ – τα οποία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τις πιστωτικές της προσφορές. Στις 30 Ιουλίου, η Klarna ανακοίνωσε ότι οι εποπτικές αρχές της Βρετανίας της χορήγησαν άδεια χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Πρόκειται για το πρώτο βήμα προς μια πλήρη τραπεζική άδεια, η οποία θα της επιτρέψει να προσφέρει χρεωστικές κάρτες και λογαριασμούς ταμιευτηρίου στους 11 εκατομμύρια Βρετανούς χρήστες της, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο πολωνικής καταγωγής Σιεμιατκόφσκι ίδρυσε το 2005 την Klarna με δύο φίλους. Έκτοτε η εταιρεία ήταν σταθερά κερδοφόρα. Το 2010 ο Μάικλο Μόριτζ, συνεργάτης της Sequoia Capital και πρώιμος επενδυτής στην Google, την PayPal και την Stripe, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο και έγινε πρόεδρος το 2020. Το 2021 η εταιρεία διαπραγματεύτηκε επένδυση 639 εκατομμυρίων δολαρίων με την ιαπωνική SoftBank Group, δίνοντας στην Klarna αποτίμηση 45,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων – και προσθέτοντας δισεκατομμύρια στην περιουσία του Σιεμιατκόφσκι, σημειώνεται.

Την επόμενη χρονιά, όμως ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τρομάζοντας τους πιθανούς επενδυτές. Μόλις 13 μήνες μετά τη συμφωνία με τη SoftBank, η Klarna ολοκλήρωσε νέο γύρο χρηματοδότησης, αυτή τη φορά με με αποτίμηση 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή μείωση 85%. Αφού μείωσε το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού και αναβάθμισε τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου για τη μείωση των επισφαλών δανείων, ο Σιεμιατκόφσκι οδήγησε την εταιρεία πίσω στην κερδοφορία.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχει εξασφαλίσει μια σειρά συνεργασιών με εταιρείες όπως η Airbnb, η DoorDash, η Expedia και η Uber, οι οποίες προσφέρουν στους πελάτες τους χρηματοδότηση μέσω της Klarna και έχουν βοηθήσει να γίνει η Klarna υπολογίσιμη δύναμη στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο υπέγραψε συμφωνία με την Walmart, καθιστώντας την εταιρεία του τον μοναδικό πάροχο βραχυπρόθεσμων δανείων στους πελάτες του λιανοπωλητή.

Ο ανταγωνισμός

Η Klarna αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό στην πορεία της. Στη Βραζιλία, η εταιρεία Nubank με τη 12ετή ιστορία έχει περίπου 118 εκατομμύρια χρήστες και έχει εκθρονίσει την Itaú Unibanco Holding ως τον δανειστή με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση της Λατινικής Αμερικής. Η Revolut -μια ψηφιακή τράπεζα με έδρα το Λονδίνο και δραστηριότητες σε δεκάδες χώρες- αναζητά χρηματοδότηση 1 δις δολ για αποτίμηση 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτήν που αναζητά η Klarna. Με 60 εκατομμύρια λογαριασμούς παγκοσμίως, έχει λιγότερους πελάτες από την Klarna, αλλά είναι μεγαλύτερη από τους βρετανικούς γίγαντες HSBC Holdings και Barclays και πλησιάζει τους κολοσσούς της Wall Street, JPMorgan Chase και Bank of America, αν και οι καταθέσεις και το χαρτοφυλάκιο δανείων της παραμένουν πολύ χαμηλότερα.

Η Klarna πρόσθεσε πρόσφατα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας στις προσφορές της στις ΗΠΑ με στόχο την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Ο Σιεμιατκόφσκι αναφέρει ότι τώρα η επόμενη κίνηση είναι να παρέχονται συναλλαγές σε αγορές και πωλήσεις μετοχών καθώς και πληρωμές εμβασμάτων. Επίσης σκοπεύει να παρουσιάσει ψηφιακό οικονομικό βοηθό για να αξιολογεί τα πρότυπα δαπανών καταναλωτών και να προτείνει τρόπους με τους οποίους οι πελάτες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο.