Οι υψηλότεροι δασμοί που έχει επιβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ έχουν αρχίσει να επηρεάζουν ανοδικά τις τιμές στις ΗΠΑ σε κατηγορίες όπως τα είδη οικιακής χρήσης και αναψυχής. Την ίδια στιγμή όμως ξεχωριστή ένδειξη τιμών, αυτή του πληθωρισμού των βασικών υπηρεσιών, δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση, όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι οι υψηλότεροι δασμοί στις αμερικανικές εισαγωγές θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σταδιακά την τσέπη των καταναλωτών. Παράλληλα, η απασχόληση δείχνει σημάδια ότι έχει αρχίσει να πλήττεται από την ανησυχία στην οικονομία.

Αυτά είναι τα βασικά διλήμματα για τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ και τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, οι οποίοι διατήρησαν τα επιτόκια αμετάβλητα φέτος περιμένοντας να δουν εάν οι δασμοί θα οδηγήσουν σε ελεγχόμενο πληθωρισμό. Σημαντικό κομμάτι στις αποφάσεις της FED είναι εκτός από τις τιμές και η απασχόληση, αφού η διατήρηση σταθερότητας στην αγορά εργασίας αποτελεί το άλλο μισό της διπλής εντολής που έχει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η απασχόληση αυτή δείχνει σημάδια απώλειας δυναμικής, με συνεχείς αναθεωρήσεις προς τα κάτω στα νέα μισθολόγια.

Ο πληθωρισμός

Οι Αμερικανοί καταναλωτές πιθανότατα βρέθηκαν ενώπιον μικρής αύξησης του υποκείμενου πληθωρισμού τον Ιούλιο, καθώς οι λιανοπωλητές άρχισαν να αυξάνουν σταδιακά τις τιμές σε ποικιλία προϊόντων που υπόκεινται σε υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, που θεωρείται ως μέτρο του υποκείμενου πληθωρισμού επειδή δεν περιλαμβάνει το ασταθές κόστος τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα που διενήργησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο μεταξύ οικονομολόγων. Τον Ιούνιο ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή είχε αυξηθεί κατά 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι προβλέψεις για τον Ιούλιο δείχνουν τη μεγαλύτερη αύξηση από την αρχή του έτους. Όμως η συγκράτηση στις τιμές των υγρών καυσίμων έχει επηρεάσει θετικά τον πληθωρισμό. Οι Αμερικανοί, τουλάχιστον όσοι οδηγούν, βρίσκουν κάποια παρηγοριά –και αντιστάθμιση στις τιμές- στο βενζινάδικο, σχολίαζαν αναλυτές του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου. Η φθηνότερη βενζίνη πιθανότατα βοήθησε στον περιορισμό του συνολικού δείκτη τιμών καταναλωτή, στέλνοντας ξανά αντικρουόμενα μηνύματα για τη συνέχεια.

Το κόστος για τις εταιρείες

Την ώρα που οι ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας αυξάνονται, πολλές εταιρείες διερευνούν τρόπους για να περιορίσουν τη μετακύλιση των δασμών σε καταναλωτές ώστε να μην επηρεαστεί η διάθεσή –και η ικανότητά τους- να αγοράζουν. Πολλές εταιρείες είχαν κάνει μεγάλες εισαγωγές σε αναμονή της επιβολής των δασμών που εξακολουθούσαν να έχουν στοκ για να διοχετεύουν στην αμερικανική αγορά, η οποία είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο. Τα στοκ αυτά όμως κάποια στιγμή θα εξαντληθούν.

Ένας λόγος για τον οποίο οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αύξηση των τιμών είναι ότι η αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν πολύ χαμηλή, κυμαινόμενη στο ένα τρίτο της περιόδου κορύφωσης της πανδημίας, εκτιμούν οικονομολόγοι του Bloomberg Economics. Οι ίδιοι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ενσωματώνοντας και τις αναθεωρήσεις νέων μισθολογίων που δείχνουν το ρυθμό των προσλήψεων, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος στην πραγματικότητα συρρικνώθηκε τον Ιούνιο στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ονομαστικές λιανικές πωλήσεις ήταν πιθανότατα ισχυρές τον Ιούλιο, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η FED και οι αγορές περιμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία για την οικονομία, καθώς οι δασμοί θα αρχίσουν να βαραίνουν περισσότερο στα κόστη.