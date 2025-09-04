Προς είσοδο στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οδεύει η τεχνολογική χρηματοπιστωτική (fintech) εταιρεία Klarna. Με την ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας εγγραφής (ΙΡΟ) η εταιρεία υπολογίζει ότι θα αποτιμάται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών για μετοχές τεχνολογίας υψηλής αναζωπυρώνεται μετά από περίοδο αδράνειας αρκετών ετών.

Η δανείστρια εταιρεία με τη φιλοσοφία «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» σε συνεργασία με τους επενδυτές που την υποστηρίζουν, σχεδιάζουν να πουλήσουν 34,3 εκατομμύρια μετοχές στην αρχική δημόσια προσφορά και σε τιμές που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 35 και 37 δολαρίων. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν έως και 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Klarna είχε τραβήξει την προσοχή των επενδυτών όταν η αποτίμησή της αυξήθηκε από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια δολάρια σε μόλις δύο χρόνια, τροφοδοτούμενη από τρεις γύρους χρηματοδότησης οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2020 και το 2021.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σεμπάστιαν Σιεμιατκόφσκι είχε από το 2021 εξετάσει την άμεση εισαγωγή στο χρηματιστήριο – μια οδό που αποφεύγει την πώληση νέων μετοχών καθώς και το κόστος μιας παραδοσιακής IPO. Ωστόσο, τότε είχε αποφασίσει να θέσει σε αναμονή το συγκεκριμένο σχέδιο και αντ’ αυτού άντλησε κεφάλαια με σημαντικά μειωμένη αποτίμηση 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters.

Τώρα, πολλές εταιρείες που ανέβαλαν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο επιστρέφουν για να δοκιμάσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, υποστηριζόμενες από σταθερότερες αγορές και βελτιωμένη εμπιστοσύνη, αναφέρεται.

Ο τομέας των πληρωμών έχει μέχρι στιγμής ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από τον αντίκτυπο των δασμών και του εμπορικού πολέμου, με τις καταναλωτικές δαπάνες να δείχνουν ανθεκτικότητα σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης

Η Klarna με έδρα τη Στοκχόλμη της Σουηδίας μεταμόρφωσε τις ηλεκτρονικές αγορές με το βραχυπρόθεσμο μοντέλο χρηματοδότησης που ακολούθησε. Ιδρύθηκε το 2005 και παρείχε υπηρεσίες που επέτρεπαν στους αγοραστές να χωρίζουν τις αγορές σε μικρότερες, άτοκες δόσεις σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, αντί να πληρώνουν όλο το ποσό εκ των προτέρων.

Οι εταιρείες fintech όπως η Klarna κερδίζουν μερίδιο αγοράς από τις παραδοσιακές τράπεζες προσφέροντας ταχύτερες, πιο ευέλικτες επιλογές πληρωμής και ψηφιακές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε νεότερους καταναλωτές, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη του μοντέλου αυτού θα επιταχυνθεί καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται παγκοσμίως.

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η Klarna είχε έσοδα 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024, υψηλότερα από τα 2,27 δισεκατομμύρια δολάρια που είχε το 2023 και τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια του 2022. Αυτά τα έσοδα αυξήθηκαν καθώς περισσότεροι πελάτες εντάχθηκαν στο δίκτυό της. Ο αριθμός των χρηστών της Klarna έχει αυξηθεί και ανήλθε σε 93 εκατομμύρια το 2024, από 84 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος.

Η Klarna έχει πλέον γίνει κερδοφόρα εταιρεία, με τα καθαρά κέρδη της να ανέρχονται σε 21 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για βελτίωση από τη ζημία των 244 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε το 2023 και του 1 δισ δολαρίων το 2022 σύμφωνα με στοιχεία από του εξειδικευμένου ιστότοπου Βanklesstimes.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι μια επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της Klarna θα μπορούσε να υποδηλώνει αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών σε εταιρείες fintech υψηλής ανάπτυξης, ενώ μια πιο χλιαρή αντίδραση μπορεί να σηματοδοτεί ανησυχίες σχετικά με υψηλές αποτιμήσεις και αυστηρότερη εποπτεία στον κλάδο.

Η εταιρεία, η οποία έχει βάλει στο μάτι την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εδώ και χρόνια, ανέστειλε τα σχέδιά της τον Απρίλιο λόγω αστάθειας στις παγκόσμιες αγορές, μετά την ανακοίνωση σαρωτικών δασμών σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.