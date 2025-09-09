Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του στη Σότσι, τη δημοφιλή λουτρόπολη στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κατά τη διάρκεια επιδρομής drones από την Ουκρανία τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Κρασναντάρ, Βενιαμίν Καντράτιεφ, συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε έπεσαν στη συνοικία Άντλερ και χτύπησαν τον άνδρα την ώρα που κυκλοφορούσε με το όχημά του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Από την πτώση υπέστησαν ζημιές και έξι κατοικίες.

Η επίθεση και η ανακοίνωση της Μόσχας

Το εύρος της επιδρομής παραμένει ασαφές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κρασναντάρ. Ωστόσο, το υπουργείο δίνει συνήθως στοιχεία μόνο για τα drones που καταρρίπτονται και όχι για εκείνα που εκτοξεύονται.

Συνολικά, σύμφωνα με τη Μόσχα, καταρρίφθηκαν 31 ουκρανικά UAVs, εκ των οποίων τα 15 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.