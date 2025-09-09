Ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε επίθεση κατά αυτοκινήτου περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI. Το επεισόδιο συνέβη μία ημέρα μετά από βομβαρδισμούς σε ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πέντε άτομα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φωτογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, το όχημα βρέθηκε απανθρακωμένο και είχε προσκρούσει πάνω σε τοίχο τζαμιού μεταξύ των οικισμών Ζιγέ και Μπάρζα. Όπως ανέφερε το ANI, «Ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στοχοθέτησε πριν από λίγο ένα όχημα κοντά σ’ ένα τζαμί» στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι κατάπαυση πυρός τέθηκε σε εφαρμογή στις 27 Νοεμβρίου 2024, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται, με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να δηλώνουν πως στοχεύουν κυρίως υποδομές και μέλη της Χεζμπολάχ.

Συνεχιζόμενες Εντάσεις στον Λίβανο

Την προηγούμενη ημέρα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή του Χερμέλ, στα βορειοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, Αβισάι Αντράι, ανέφερε ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε «εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν» — μίας εκ των επίλεκτων μονάδων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Πολιτικές Εξελίξεις και Αντιδράσεις

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις, ιδιαίτερα καθώς ο λιβανικός στρατός πρόκειται να εγκαινιάσει νέο σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ, στενός σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ. Η σύρραξη αυτή τερματίστηκε με την πρόσφατη κατάπαυση πυρός του Νοεμβρίου 2024.