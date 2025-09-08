Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Ani, μετέδωσε ότι επτά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα πλήγματα είχαν ως κύριο στόχο τα υψώματα της περιοχής Χερμέλ.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αραβόφωνος Αβιχάι Αντραΐ, ανέφερε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε «θέσεις της Χεζμπολάχ, μεταξύ των οποίων θέσεις της δύναμης Ραντουάν», επισημαίνοντας πως η δεύτερη αποτελεί επίλεκτη μονάδα του σιιτικού κινήματος.

Ανησυχία μετά την ανακοίνωση για αφοπλισμό

Τα σημερινά πλήγματα του Ισραήλ έρχονται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης του Λιβάνου, την Παρασκευή, ότι ο λιβανικός στρατός θα προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Ο οργανισμός, που έχει αποδυναμωθεί σημαντικά από τις συγκρούσεις με το Ισραήλ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων στη χώρα.