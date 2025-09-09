Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα εντολή στους Παλαιστίνιους που παραμένουν στην πόλη της Γάζας, καλώντας τους να εκκενώσουν άμεσα την περιοχή, ενόψει της επικείμενης μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης για την πλήρη κατάληψη του βασικότερου αστικού κέντρου της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, τονίζεται χαρακτηριστικά: «ο αμυντικός στρατός είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς και θα ενεργήσει στην πόλη της Γάζας με αυξημένη ισχύ». Παράλληλα, κάλεσε τον πληθυσμό των αμάχων να αποχωρήσει μέσω του άξονα αλ Ρασίντ προς το νότο, συγκεκριμένα στις περιοχές αλ Μαουάσι και Χαν Γιουνίς, τις οποίες ο ισραηλινός στρατός ορίζει ως «ανθρωπιστικές ζώνες».

Τις τελευταίες ημέρες, ο στρατός του Ισραήλ έχει εκδώσει διαδοχικές εντολές εκκένωσης για τη Γάζα, την ώρα που κλιμακώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σύγκρουσης, με στόχο τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα.

Επιχειρησιακός Στόχος: Ολικός Έλεγχος της Πόλης

Οι ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται ότι έχουν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους το 40% της πόλης, δηλώνοντας ως απώτερο στόχο την ολοκληρωτική κατάληψή της, με απώτερο σκοπό την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την οργάνωση μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέλαβε χθες δημόσια το κάλεσμά του προς τους κατοίκους της Γάζας λέγοντας: «σας έχουμε προειδοποιήσει, φύγετε τώρα». Επισήμανε δε ότι: «μέσα σε δύο ημέρες καταστρέψαμε 50 πύργους τρομοκρατών και αυτή δεν είναι παρά η αρχή της εντατικοποίησης των χερσαίων επιχειρήσεων», ενώ τόνισε ότι έπεται κλιμάκωση.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ισραηλινή πολεμική μηχανή προχώρησε χθες στην καταστροφή ακόμη μίας πολυκατοικίας στη Γάζα – της τέταρτης στα τελευταία τρία εικοσιτετράωρα. Σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές, οι ένοικοι είχαν ειδοποιηθεί να εγκαταλείψουν τα κτίρια πριν από τους βομβαρδισμούς. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα εν λόγω κτίρια για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων, μια κατηγορία που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει κατηγορηματικά.

Διεθνείς προειδοποιήσεις και αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ εκφράζει την ανησυχία του καθώς υπολογίζεται πως στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της ζουν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι, προειδοποιώντας πως η εκκένωσή της θα συνιστούσε «καταστροφή».

Ο Νετανιάχου σε δηλώσεις του σημείωσε: «Όλα αυτά δεν είναι παρά ένα πρελούδιο, απλώς η έναρξη της κεντρικής επιχείρησης που εντείνεται – η χερσαία επιχείρηση των δυνάμεών μας που οργανώνονται και συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή για να εισέλθουν στην πόλη της Γάζας».

Από την πλευρά της, η Χαμάς κατήγγειλε ότι η απειλή του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνεπάγεται «ξεκάθαρη ενέργεια αναγκαστικού εκτοπισμού» των πολιτών της Γάζας. Σε δήλωσή της, η οργάνωση κάνει λόγο για επιχειρήσεις που εκτυλίσσονται «υπό το βάρος βομβαρδισμών, σφαγών, λιμού και απειλών θανάτου – συνιστώντας μια κατάφωρη και πρωτοφανή περιφρόνηση των διεθνών κανόνων και συνθηκών».

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Χαμάς ανέφερε ότι τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, με επίκεντρο την ομώνυμη πόλη.

Σκηνές πανικού και αβεβαιότητας μεταξύ των κατοίκων

Οι διαρκείς και νέες εντολές εκκένωσης έχουν προκαλέσει πανικό και σύγχυση στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δεν έχουν εναλλακτική, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κινηθούν προς το νότιο τμήμα του θύλακα. Ωστόσο, η πλειοψηφία τονίζει ότι θα παραμείνουν, επισημαίνοντας πως καμία περιοχή δεν προσφέρει απόλυτη ασφάλεια.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία της 55χρονης Ουμ Μοχάμαντ, μητέρας έξι παιδιών, η οποία τόνισε: «Παρά τους βομβαρδισμούς της προηγούμενης εβδομάδας, αντιστάθηκα και δεν έφυγα. Αλλά τώρα θα φύγω για να βρω την κόρη μου».

Η Λωρίδα της Γάζας μετρά ήδη πολλαπλούς κύκλους εκτοπισμού των κατοίκων της από την έναρξη του πολέμου, καθώς οι άμαχοι αναζητούν ασφάλεια είτε στον βορρά, είτε στο νότο, χωρίς όμως να διαφαίνεται πραγματική διέξοδος.