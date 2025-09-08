Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, καλώντας τους να αποχωρήσουν άμεσα, ενόψει επικείμενης κλιμάκωσης των αεροπορικών επιδρομών από την πλευρά του Ισραήλ.

Σε δημόσια δήλωσή του ο Νετανιάχου τόνισε προς τους πολίτες: «Ακούστε με προσεκτικά: Σας έχουν προειδοποιήσει, φύγετε τώρα!». Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι προετοιμάζεται περαιτέρω ενίσχυση των επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανασύνταξη και ετοιμότητα για χερσαίες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται στην περιοχή, με στόχο την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στα όρια της πόλης της Γάζας. Η αναφορά αυτή εντείνει το κλίμα ανησυχίας, καθώς συστήνεται στους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους για λόγους ασφαλείας.