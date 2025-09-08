Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κατηγόρησε σήμερα την Ισπανία ότι διεξάγει «μια αντισημιτική εκστρατεία», με αφορμή την ανακοίνωση από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ σειράς μέτρων κατά του Ισραήλ, τα οποία έχουν στόχο να μπει τέλος σ’ αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «γενοκτονία στη Γάζα».

«Η ισπανική κυβέρνηση υιοθετεί μια εχθρική και αντιισραηλινή γραμμή, με μια βίαιη και εμποτισμένη με μίσος ρητορική», δήλωσε ο Σάαρ. Δεν δίστασε να κατηγορήσει την κυβέρνηση Σάντσεθ για υποκρισία, λέγοντας: «Η απόπειρα της διεφθαρμένης κυβέρνησης του Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς με μια αντιισραηλινή και αντισημιτική επίθεση συνεχίζει να μοιάζει προφανής».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός υπουργός ανακοίνωσε ότι θα απαγορευθεί η είσοδος στο Ισραήλ της αντιπροέδρου της ισπανικής κυβέρνησης και υπουργού Εργασίας, Γιολάντα Ντίαθ, ενώ τόνισε πως «το Ισραήλ δεν πρόκειται να διατηρήσει καμία επαφή μαζί της».

Την ίδια ώρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε δέσμη σκληρών μέτρων κατά του Ισραήλ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της πίεσης για τερματισμό της βίας στη Γάζα. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε πως η κυβέρνησή του θα απαγορεύσει τον κατάπλου πλοίων και την είσοδο αεροσκαφών που μεταφέρουν όπλα προς το Ισραήλ σε ισπανικά λιμάνια και στον εναέριο χώρο της χώρας.

Ο Σάντσεθ σημείωσε επίσης ότι η Ισπανία θα αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή και την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ενώ θα επιβάλει εμπάργκο στα προϊόντα που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. «Αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε αμέσως εννέα επιπλέον μέτρα για να μπει τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα, για να ασκηθούν διώξεις σ’ αυτούς που την διαπράττουν και για να υποστηριχθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμα από τη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε, στόχος των μέτρων είναι η αύξηση της πίεσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ώστε να ανακουφιστούν οι Παλαιστίνιοι από τα δεινά που υφίστανται. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η είσοδος στην Ισπανία σε οποιονδήποτε έχει συμμετάσχει άμεσα στη «γενοκτονία», σύμφωνα με τη διατύπωση του Ισπανού πρωθυπουργού. Η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών αντανακλά τη βαθιά διαφωνία για τον χειρισμό της σύρραξης στη Γάζα, με την Ισπανία να εμφανίζεται ως μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές απέναντι στο Ισραήλ.