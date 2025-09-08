Το Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε τη δικαστική απόφαση που είχε καταδικάσει τον Ντόναλντ Τραμπ για δυσφήμιση της Ε. Τζιν Κάρολ, υποχρεώνοντάς τον να καταβάλει το ποσό των 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή κοινή γνώμη, καθώς σχετίζεται με σοβαρές καταγγελίες κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Η απόφαση αυτή ήρθε σε συνέχεια της καταδίκης του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2024 από αστικό δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο για δυσφήμιση της Κάρολ — πρώην συνεργάτιδας του περιοδικού Elle — μετά τις δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες ο Τραμπ αμφισβήτησε τις κατηγορίες της. Η Κάρολ είχε καταγγείλει τον Αμερικανό μεγιστάνα για βιασμό τη δεκαετία του 1990.

Οι εννέα ένορκοι του αστικού δικαστηρίου επέβαλαν συνολική αποζημίωση 83,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Κάρολ, ποσό το οποίο περιλαμβάνει 65 εκατομμύρια δολάρια ως «τιμωρητική» ποινή ώστε να αποτραπεί μελλοντική δυσφήμιση εκ μέρους του Τραμπ. Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ τα 10 εκατομμύρια που είχε ζητήσει αρχικά η ενάγουσα Κάρολ, γεγονός που αναδεικνύει το βάρος με το οποίο το δικαστήριο αντιμετώπισε τις εις βάρος της ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε προεκλογική εκστρατεία με στόχο την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σχολίασε την απόφαση ως «γελοία» και κατέθεσε έφεση. Παρά ταύτα, το Εφετείο της Νέας Υόρκης επικύρωσε χωρίς τροποποιήσεις την πρωτόδικη απόφαση, χαρακτηρίζοντας το ύψος της αποζημίωσης «εύλογο, δεδομένων των εξαιρετικών και σοκαριστικών γεγονότων αυτής της υπόθεσης».

Το ιστορικό της υπόθεσης Κάρολ – Τραμπ

Η Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, ηλικίας 81 ετών σήμερα, το 2019 είχε καταγγείλει δημόσια ότι ο Τραμπ τη βίασε το 1996 στα δοκιμαστήρια πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη. Το 2022, προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια, καταθέτοντας αγωγή τόσο για βιασμό όσο και για δυσφήμιση. Τον Μάιο του 2023, ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση κατά της Κάρολ και του επιδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους πέντε εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει τη σοβαρότητα με την οποία τα αμερικανικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά και καταδεικνύει τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους καταγγελίες, ακόμη και εις βάρος κορυφαίων πολιτικών προσώπων.