Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι επίκειται συμφωνία για τη Γάζα, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη Νέα Υόρκη, την Κυριακή. Παρότι απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, υπογράμμισε: «Νομίζω πως θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Τραμπ δήλωσε την πεποίθηση ότι όλοι οι όμηροι –νεκροί και ζωντανοί– θα επιστραφούν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω θα τους πάρουμε όλους».

Εντατικοποίηση των Διαπραγματεύσεων υπό Πίεση

Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απηύθυνε, κατά δήλωσή του, «τελευταία προειδοποίηση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ζητώντας να αποδεχθεί τη συμφωνία που προβλέπει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Οι διπλωματικές πιέσεις εκδηλώνονται εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, η οποία επικεντρώνεται στην πλήρη κατάληψη της πόλης.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε: «Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός η Χαμάς να τους αποδεχτεί επίσης» και προειδοποίησε «για τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσει αν δεν δεχτεί. Αυτή είναι η τελευταία μου προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη!».

Η νέα πρόταση και οι αντιδράσεις των πλευρών

Σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η κυβέρνηση Τραμπ προώθησε στη Χαμάς, μέσω διαμεσολαβητών, νέα πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η πρόταση φέρεται να προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομείναντων Ισραηλινών ομήρων –τόσο ζωντανών όσο και νεκρών– ήδη από την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας. Σε αντάλλαγμα, αναμένεται η αποφυλάκιση χιλιάδων Παλαιστινίων κρατουμένων και η έναρξη διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Η ηγεσία της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι έχει παραλάβει την εν λόγω πρόταση και ότι τη μελετά. Δήλωσε μάλιστα πως είναι έτοιμη να καθίσει «αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με την προϋπόθεση μιας ξεκάθαρης ανακοίνωσης για τον τερματισμό του πολέμου και μιας πλήρους απόσυρσης των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Από ισραηλινής πλευράς, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η νέα πρόταση του προέδρου Τραμπ «εξετάζεται σοβαρά», χωρίς ωστόσο να παραθέσει περαιτέρω λεπτομέρειες.