Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας, εντείνοντας την επιθετική τους δράση στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. Την Παρασκευή η ο στρατός του Ισραήλ ισοπέδωσε επίσης ένα από τα ψηλότερα κτίρια στην καρδιά της Γάζας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε καλέσει τους Παλαιστινίους κατοίκους της πόλης να την εγκαταλείψουν άμεσα και να κινηθούν προς τον Νότο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, το χτυπημένο κτίριο λειτουργούσε ως πρόχειρο καταφύγιο για δεκάδες εκτοπισμένες παλαιστινιακές οικογένειες.

Σε σχετική ενημέρωση, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών, με στόχο την παρακολούθηση των ισραηλινών δυνάμεων. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η οργάνωση είχε τοποθετήσει πολλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς στην περιοχή γύρω από το κτίριο, ώστε να πλήξει Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία.