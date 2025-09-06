Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή σε βομβαρδισμό μεγάλης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας, ενώ δημιουργούν κλίμα για μία ευρείας κλίμακας επίθεση. Η ενέργεια αυτή σημειώθηκε στη 700ή ημέρα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Την ίδια ημέρα, στο Τελ Αβίβ, συγγενείς των ομήρων που έχουν απαχθεί κατά τη διάρκεια της ιστορικής επιχείρησης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποίησαν εκδήλωση αφήνοντας 700 μπαλόνια στον ουρανό. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε πανεθνική κινητοποίηση με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου εμφανίζονται δύο από τους αιχμαλώτους της, προκαλώντας αντιδράσεις και ανησυχίες.

Σε δηλώσεις του, ο πρώην αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως “κι άλλοι όμηροι μπορεί να πέθαναν πρόσφατα” και εκτίμησε τον αριθμό των νεκρών ομήρων μεταξύ 20 και 38. Ο ισραηλινός στρατός έχει μέχρι στιγμής ανακηρύξει νεκρούς τους 25 από τους 47 ομήρους που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, στο σύνολο των 251 που είχαν απαχθεί.

Ο κ. Τραμπ τόνισε επίσης πως οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς βρίσκονται σε “πολύ βαθύ” διάλογο, προκαλώντας ερωτηματικά για την πορεία των διαμεσολαβήσεων.

Ανθρωπιστική κρίση και πολιορκία στη Γάζα

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, απηύθυνε έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει “την καταστροφή” που λαμβάνει χώρα στη Γάζα, αποκαλύπτοντας πως τουλάχιστον 370 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πείνα από την έναρξη της σύρραξης.

Η Λωρίδα της Γάζας παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας, ενώ σύμφωνα με τον ΟΗΕ περίπου το 20% του εδάφους της αντιμετωπίζει συνθήκες λιμού. Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία καταγράφει τουλάχιστον 42 νεκρούς το πρόσφατο 24ωρο, με τους μισούς να προέρχονται από την πόλη της Γάζας.

Ερωτηθέν για τα περιστατικά αυτά, ο ισραηλινός στρατός περιορίστηκε να δηλώσει πως “δεν είναι σε θέση να σχολιάσει” τις πληροφορίες. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο περιορισμός πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης, που καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών και των ανακοινώσεων.

Βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές και αντιδράσεις πολιτών

Στο κέντρο της πόλης της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός έπληξε πολυκατοικία, η οποία κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με το στρατό, είχε προηγηθεί προειδοποίηση προς τους κατοίκους ώστε να περιοριστούν απώλειες αμάχων. “Ο σύζυγός μου είδε κατοίκους να πετούν τα προσωπικά τους αντικείμενα από τα ψηλότερα πατώματα και να εγκαταλείπουν το κτήριο πριν τον βομβαρδισμό”, ανέφερε στην κάμερα η εκτοπισμένη Αρέτζ Άχμεντ.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν πως η Χαμάς είχε εγκαταστήσει υποδομές για επιθέσεις στις εν λόγω πολυκατοικίες. Παράλληλα, προειδοποιούν για τη συνέχιση στοχευμένων επιθέσεων εναντίον υποδομών της Χαμάς στα προσεχή 24ωρα.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος της Χαμάς απέρριψε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους “προφάσεις” και “ξεδιάντροπα ψέματα”. Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας καταγγέλλει πως η επιχείρηση εντάσσεται σε “πολιτική εξαναγκαστικού εκτοπισμού αμάχων”.

Ο φόβος κυριαρχτεί μεταξύ των κατοίκων. “Όλες αυτές οι ανακοινώσεις είναι τρομακτικές. Όλος ο κόσμος φοβάται, τα παιδιά μου είναι τρομοκρατημένα”, επισημαίνει ο Άχμεντ Αμπού Γουτφά, κάτοικος πολυκατοικίας στη δυτική Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός διατείνεται πλέον πως ελέγχει περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας και το 40% της ομώνυμης πόλης, παρουσιάζοντάς την ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο, προβλέπεται νέος μαζικός εκτοπισμός έως και ένα εκατομμύριο Παλαιστινίων προς νότια κατεύθυνση.

Σκληρή συγκρουσιακή ρητορική και διεθνείς αντιδράσεις

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να καταστρέψει τη Χαμάς και να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Γάζας, παρά τις έντονες πιέσεις από εσωτερικό κι εξωτερικό για κατάπαυση του πυρός και διασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ, ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, δημοσιοποίησαν βίντεο με δύο ομήρους, ζητώντας από την ισραηλινή κυβέρνηση να αποφύγει κλιμάκωση των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας. “Κανένα βίντεο διαβολικής προπαγάνδας δεν θα μας κάνει αδύναμους ούτε θα μας εκτρέψει από την αποφασιστικότητά μας”, ανέφερε ο Νετανιάχου μετά από επικοινωνία με γονείς των ομήρων.

Σε διεθνές επίπεδο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αξίωσε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς και επέκρινε τις “700 ημέρες κράτησης υπό εξευτελιστικές συνθήκες”.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι εκτεταμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν έχουν προκαλέσει περισσότεροι από 64.300 θανάτους παλαιστινίων, με τα θύματα να είναι κατά κύριο λόγο άμαχοι, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία θεωρεί και ο ΟΗΕ ως αξιόπιστα.