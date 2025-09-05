Ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν έναν πολυώροφο πύργο σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιούν για περαιτέρω επιθέσεις σε πολυώροφα κτίρια, καθώς εντείνουν την εκστρατεία τους για την κατάληψη της πρωτεύουσας.

Την Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους ενοίκους του Πύργου Mushtaha —ένα 12ώροφο κτίριο στη δυτική πλευρά της Πόλης της Γάζας, περιβαλλόμενο από εκατοντάδες πρόχειρες σκηνές— να το εκκενώσουν, και στη συνέχεια το έπληξε, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσε «υποδομή της Χαμάς» και χρησιμοποιούνταν για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθέσεων κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Από το Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στο κέντρο της Γάζας, η Χιντ Χουντάρι του Al Jazeera μετέφερε πως το κτίριο ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πολυώροφους πύργους στην καρδιά της Πόλης της Γάζας. «Οι ισραηλινές δυνάμεις το χτύπησαν με δύο αεροπορικές επιδρομές – η πρώτη ήταν προειδοποιητική και στη συνέχεια έγινε δεύτερο χτύπημα από F-16», δήλωσε. Η διοίκηση του Πύργου Mushtaha αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι το κτίριο χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το κτίριο ήταν προσβάσιμο μόνο από εκτοπισμένους πολίτες.

Από την ισραηλινή επίθεση στον 12ώροφο πύργο αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα για επείγουσα περίθαλψη. «Το ωστικό κύμα της επίθεσης εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή, προκαλώντας χάος. Πολλές από τις πρόχειρες σκηνές επλήγησαν, γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα φάση της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ».

Πριν την επίθεση στον πύργο, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας εντείνονται. Ανέφερε ότι «οι πύλες της κόλασης ανοίγουν τώρα» στη Γάζα και προειδοποίησε πως δεν θα κλείσουν έως ότου η Χαμάς «αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου – με πρώτους την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό».

Ανέφερε ακόμη ότι άλλο ένα πενταώροφο κτίριο έχει λάβει εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης από το Ισραήλ. «Πρόκειται για ένα κτίριο κοντά σε πρατήριο καυσίμων και στο YMCA, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Οι άνθρωποι έχουν περιορισμένο χρόνο να εκκενώσουν», ανέφερε.