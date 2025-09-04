Η ισραηλινή αλυσίδα μόδας Comme il faut προχώρησε σε μια πρωτοφανή κίνηση διαμαρτυρίας, ξεκινώντας εκστρατεία για να επιστήσει την προσοχή στον λιμό που πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία δημοσίευσε αναρτήσεις στα αγγλικά, αραβικά και εβραϊκά, με εικόνες γυναικών και ενός άνδρα ντυμένων στα μαύρα, να κρατούν άδειες κατσαρόλες, συνοδευόμενες από τη λεζάντα «Αντισταθείτε στον Λιμό». «Σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων άνθρωποι λιμοκτονούν», τόνισε χαρακτηριστικά η γνωστή αλυσίδα.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι ένιωσε την ανάγκη να «φωνάξει εκ μέρους όλων όσων δεν μπορούν να φωνάξουν». «Απαιτούμε να τερματιστεί ο λιμός στη Γάζα – και για τους ομήρους», συμπλήρωσε. «Φτιάχνουμε ρούχα για γυναίκες και πιστεύουμε ότι η μόδα είναι επίσης ένα πολιτικό πράγμα, όπως το φαγητό, όπως οτιδήποτε στον πολιτισμό», δήλωσε στη Jerusalem Post η διευθύντρια της αλυσίδας, Ρόμι Καμίνερ Γκολντφάινερ.

Παρά την υποστήριξη που έλαβε η πρωτοβουλία στο Instagram, δεν έλειψαν και οι αρνητικές αντιδράσεις, με μερικούς να αναφέρουν πως «Οι μόνοι που λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι όμηροί μας». Η έκθεση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), που δημοσιεύτηκε στις 22 Αυγούστου, ανέφερε πως σχεδόν 514.000 άτομα — σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας — ζουν υπό συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το IPC προειδοποίησε για πιθανή επέκταση του λιμού μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και στις πόλεις Ντέιρ αλ Μπάλαχ και Χαν Γιούνις. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και μεροληπτικές υπέρ της Χαμάς.