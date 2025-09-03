Δέκα χρόνια μετά τη φωτογραφία του μικρού Αϊλάν Κούρντι που τον «σήκωσε από τον καναπέ» και τον οδήγησε να αφιερώσει τη ζωή του στη διάσωση προσφύγων, ο ιδρυτής και διευθυντής της Open Arms, Όσκαρ Κάμπς, δηλώνει κατηγορηματικά ότι η οργάνωση δεν θα αναλάβει νέα αποστολή στη Γάζα αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

«Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη στην Παλαιστίνη μόλις υπάρξει ειρήνη. Αλλά χωρίς εκεχειρία δεν μπορώ να θέσω σε κίνδυνο τη ζωή της ομάδας μου», ξεκαθαρίζει, θυμίζοντας ότι στην τελευταία αποστολή, τον Απρίλιο του 2024, επτά συνεργάτες της World Central Kitchen του σεφ Χοσέ Αντρές σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση, ενώ η ίδια η Open Arms αναγκάστηκε να φορέσει αλεξίσφαιρα αντί για σωσίβια, προκειμένου να παραδώσει 200 τόνους τροφίμων.

Ο Καμπς μιλά από την Τενερίφη, όπου το πλοίο της οργάνωσης πραγματοποιεί καμπάνια ενημέρωσης για το δράμα της Ατλαντικής διαδρομής. «Ακόμα και όταν είχαμε όλες τις άδειες και τηρήσαμε κατά γράμμα τις προϋποθέσεις που έθεσε το Ισραήλ, μας βομβάρδισαν. Πώς να εμπιστευτούμε ξανά;», τονίζει, κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για «κακοπιστία και γενοκτονία».

«Η Ευρώπη χάνει την ανθρωπιά της»

Ο ακτιβιστής εκφράζει την απογοήτευσή του για την πορεία της Ε.Ε. στο μεταναστευτικό: «Είναι θλιβερό να βλέπω την Ευρώπη να χάνει την ανθρωπιά της με τέτοια ταχύτητα. Έχουμε κανονικοποιήσει τα γενοκτονία, ένα στη θάλασσα και ένα στη Γάζα».

Κατά τον ίδιο, η ευρωπαϊκή πολιτική των τελευταίων ετών βασίζεται σε σύνορα-τείχη, συμφωνίες με τρίτες χώρες «αμφίβολης δημοκρατικής νομιμότητας» και στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως εγκληματικό φαινόμενο. «Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία δεν μπορούν να είναι τείχη, αλλά χώρες υποδοχής», υπογραμμίζει.

Η Open Arms έχει διασώσει 72.000 ανθρώπους μέσα σε μία δεκαετία, αριθμό που ακόμα και ο ίδιος ο Καμπς δυσκολεύεται να πιστέψει. «Πίσω από κάθε ζωή υπάρχει βία, ανασφάλεια, ξεχασμένοι πόλεμοι και κατεστραμμένες χώρες», λέει, προειδοποιώντας ότι η κλιματική μετανάστευση θα ενισχύσει την πίεση τα επόμενα χρόνια.

«Μετά τον μικρό Κούρντι πίστεψα πως θα ήταν ένα “ποτέ ξανά”. Όμως από τότε πέθαναν 3.500 παιδιά στη Μεσόγειο – ένα κάθε μέρα όσο εμείς τρώμε πρωινό», σημειώνει συγκινημένος.

Η Open Arms δεν δίνει μάχες μόνο στη θάλασσα. «Από τις μάσκες και τα πτερύγια φτάσαμε να ξοδεύουμε μεγάλα ποσά σε δικηγόρους», παραδέχεται ο Καμπς, θυμίζοντας την υπόθεση με τον Ματέο Σαλβίνι το 2019 στη Λαμπεντούζα, όταν η οργάνωση κατηγορήθηκε για «παράνομη μεταφορά μεταναστών».

«Δεν παλεύουμε μόνο με τα κύματα, αλλά και με ένα σύστημα που βλέπει τους ανθρώπους ως αναλώσιμους», καταλήγει, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει, αλλά χωρίς να θυσιάζει αδικαιολόγητα ζωές.