Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον πολυώροφου κτηρίου στη Γάζα, το οποίο, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, χρησιμοποιούνταν από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του στρατού, “στο εσωτερικό του κτηρίου, η Χαμάς εγκατέστησε υποδομές προκειμένου να ετοιμάσει και να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ισραηλινού στρατού στην περιοχή”, υπονοώντας ότι ο στόχος συνδεόταν άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της οργάνωσης.

«Μέτρα προστασίας αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης»

Σύμφωνα με το Ισραήλ, πριν την εκτέλεση της επίθεσης ελήφθησαν σειρά προληπτικών μέτρων για την αποφυγή απωλειών μεταξύ αμάχων. Όπως ανέφεραν οι ισραηλινές δυνάμεις, “ελήφθησαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι βλάβες στους αμάχους, κυρίως προηγούμενες προειδοποιήσεις στον πληθυσμό, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών”. Τα παραπάνω, σύμφωνα με εκπροσώπους του στρατού, αποσκοπούσαν στην ελαχιστοποίηση παράπλευρων απωλειών.