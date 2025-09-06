Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε σήμερα το πρωί κάλεσμα στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να κατευθυνθούν προς μια περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως «ανθρωπιστική ζώνη». Η συγκεκριμένη ζώνη, που βρίσκεται νοτιότερα στη Λωρίδα της Γάζας, διαμορφώθηκε ενόψει της επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα.

🚚 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐚 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧 𝐘𝐮𝐧𝐢𝐬 following the expansion of the ground operation in Gaza City In coordination with @cogatonline, the humanitarian infrastructure includes: •… pic.twitter.com/i6gPHEr2cj — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση στα αραβικά, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ –εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό– αναφέρεται πως: «Από τώρα, και με στόχο τη διευκόλυνση της αποχώρησης των κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ως ανθρωπιστική ζώνη». Το μήνυμα απευθύνεται «στους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί».

Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να δράσουν άμεσα: «Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί». Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του ΟΗΕ εκτιμούν ότι περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι παραμένουν στην περιοχή της πόλης της Γάζας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας «καταστροφής» αν επεκταθούν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Υποδομές και παροχές στη «ζώνη Αλ Μαουάσι»

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιούνις, θα είναι εφοδιασμένη με βασικές υποδομές. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγούς νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης καθώς και διανομή προμηθειών τροφίμων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ανακούφιση των αμάχων που βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή.