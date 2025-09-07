Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα νέα προειδοποίηση εκκένωσης, απευθυνόμενος στους κατοίκους ενός κτιρίου στην πόλη της Γάζας, καθώς και σε όσους διαμένουν σε σκηνές γύρω από αυτό. Παράλληλα, το Ισραήλ απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τη Χαμάς να παραδοθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, επίκειται βομβαρδισμός του κτιρίου Al-Ruya στην πόλη της Γάζας, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική προειδοποίηση μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, τόσο για το εν λόγω κτίριο όσο και για τις σκηνές που στεγάζουν εκτοπισμένες οικογένειες στον περίγυρό του.

Τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τα ξημερώματα, σύμφωνα με πηγές από νοσοκομεία της περιοχής που μίλησαν στο Al Jazeera. Από τους νεκρούς, οι 29 εντοπίζονται στην πόλη της Γάζας.